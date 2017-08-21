"Швабе" завоевал пять медалей на чемпионате России по легкой атлетике

Спортсмены холдинга "Швабе" успешно выступили на чемпионате России по легкой атлетике, который проходил в конце июля в г. Жуковском (Московская область) на территории Центра спорта "Метеор".

В российском чемпионате приняли участие спортсмены спортивно-оздоровительного комплекса "Луч" предприятия холдинга "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). На данных соревнованиях заслуженный мастер спорта Ксения Аксенова одержала уверенную победу в беге на 400 метров с результатом 51,63 секунды, а мастер спорта Анастасия Полищук завоевала золото на дистанции 200 метров, показав быстрые 23,36 секунды.

"Наши спортсмены принимают активное участие в региональных, всероссийских и международных состязаниях. Регулярная соревновательная практика способствует планомерному росту мастерства атлетов и приносит заслуженные награды", - сообщила заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Ольга Малашкина.

Помимо золота спортсмены УОМЗ выиграли в Жуковском три бронзы. Медали в копилку команды принесли мастер спорта международного класса Ирина Такунцева (бег на 400 метров с барьерами), мастер спорта Вероника Червинская (бег на 100 метров с барьерами) и мастер спорта Наталья Поспелова (метание молота).

Чемпионат России по легкой атлетике проходил на территории Центра спорта "Метеор" с 28 по 30 июля. За три дня в различных дисциплинах было разыграно 38 комплектов медалей.