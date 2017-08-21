На Соловках планируют построить взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминал

Взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминал планируют построить взамен старых инфраструктурных объектов в поселке Соловецкий Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На сегодняшний день состояние взлетно-посадочной полосы (ВПП) и аэропорта Соловков не соответствует современным нормам и требованиям. Здание аэровокзала технически устарело. Для повышения качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов планируется построить искусственную ВПП длиной от 1,5 до 2 км и новый пассажирский терминал. Стоимость работ оценивается в 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Строительство полосы, которая находится в федеральной собственности, планируется осуществить за счет федерального бюджета, а здание пассажирского терминала - за счет средств частного инвестора. Эти работы должны получить соответствующее заключение ЮНЕСКО. Сейчас проводится конкурс по выбору проектной организации для оценки возможности расширения и удлинения ВПП, отмечается в материале.

"Сегодня есть большая уверенность, что этот проект будет реализован. Есть хорошие перспективы провести комплекс работ для расширения ВПП, для принятия современных воздушных судов большей, чем позволяет существующая ВПП, вместимости. Предстоит несколько месяцев напряженного труда, чтобы обеспечить все предпроектные решения и начать строительство в ближайшей перспективе", - цитирует пресс-служба губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Строительство на Соло­вец­ком архипе­лаге

На совещании по воп­ро­сам раз­ви­тия Соло­вец­кого архипе­лага Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что в Министерство культуры РФ направлено обращение с предложением придать архипелагу, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, статус религиозно-исторического места.

"Статус религиозно-исторического места позволит обеспечить комплексную охрану духовного, культурного и природного наследия Соловков", - отметил глава РПЦ, его слова приводит пресс-служба правительства Архангельской области.

По словам Игоря Орлова, ЮНЕСКО поддержало предложение о создании Центра изучения и сохранения объектов культурного наследия на арктических территориях на базе Северного (Арктического) федерального университета (САФУ). "Его цель - защита, реставрация и сохранение объектов для будущих поколений. Это серьезный шаг, ведь соблюдение хрупкого баланса между развитием Соловков и сохранением его уникального исторического облика является нашей приоритетной задачей", - сказал губернатор.

Сейчас на архипелаге проходят реставрационные работы в монастырском комплексе. Ведется прокладка канализационных и очистных сооружений, планируется построить многоквартирные дома, школу и больницу, комплекс по переработке и размещению ТБО, причал для маломерного флота.