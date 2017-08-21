Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Соловках планируют построить взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминал

Новости партнеров
21 августа, 15:16 UTC+3

Стоимость работ оценивается в 2,5 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба правительства Архангельской области

Взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминал планируют построить взамен старых инфраструктурных объектов в поселке Соловецкий Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На сегодняшний день состояние взлетно-посадочной полосы (ВПП) и аэропорта Соловков не соответствует современным нормам и требованиям. Здание аэровокзала технически устарело. Для повышения качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов планируется построить искусственную ВПП длиной от 1,5 до 2 км и новый пассажирский терминал. Стоимость работ оценивается в 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Строительство полосы, которая находится в федеральной собственности, планируется осуществить за счет федерального бюджета, а здание пассажирского терминала - за счет средств частного инвестора. Эти работы должны получить соответствующее заключение ЮНЕСКО. Сейчас проводится конкурс по выбору проектной организации для оценки возможности расширения и удлинения ВПП, отмечается в материале.

"Сегодня есть большая уверенность, что этот проект будет реализован. Есть хорошие перспективы провести комплекс работ для расширения ВПП, для принятия современных воздушных судов большей, чем позволяет существующая ВПП, вместимости. Предстоит несколько месяцев напряженного труда, чтобы обеспечить все предпроектные решения и начать строительство в ближайшей перспективе", - цитирует пресс-служба губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Строительство на Соло­вец­ком архипе­лаге

На совещании по воп­ро­сам раз­ви­тия Соло­вец­кого архипе­лага Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что в Министерство культуры РФ направлено обращение с предложением придать архипелагу, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, статус религиозно-исторического места.

"Статус религиозно-исторического места позволит обеспечить комплексную охрану духовного, культурного и природного наследия Соловков", - отметил глава РПЦ, его слова приводит пресс-служба правительства Архангельской области.

По словам Игоря Орлова, ЮНЕСКО поддержало предложение о создании Центра изучения и сохранения объектов культурного наследия на арктических территориях на базе Северного (Арктического) федерального университета (САФУ). "Его цель - защита, реставрация и сохранение объектов для будущих поколений. Это серьезный шаг, ведь соблюдение хрупкого баланса между развитием Соловков и сохранением его уникального исторического облика является нашей приоритетной задачей", - сказал губернатор.

Сейчас на архипелаге проходят реставрационные работы в монастырском комплексе. Ведется прокладка канализационных и очистных сооружений, планируется построить многоквартирные дома, школу и больницу, комплекс по переработке и размещению ТБО, причал для маломерного флота.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
5
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
8
Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Нижнем Новгороде
12
Наталья Комарова поздравила югорчан с Международным днем коренных народов мира
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография посла РФ в США Анатолия Антонова
2
В Ростове-на-Дону пожар охватил 12 домов
3
Город остановился: крупный пожар парализовал движение в Ростове-на-Дону
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
6
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
7
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама