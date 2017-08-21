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Промышленное производство в Челябинской области выросло на 4,5%

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21 августа, 15:43 UTC+3

Это один из самых высоких показателей в УрФО за семь месяцев 2017 года

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© Пресс-служба губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Челябинской области вырос на 4,5% по итогам семи месяцев 2017 года. Об этом сообщил глава региона Борис Дубровский сегодня на еженедельном аппаратом совещании.

"Положительная динамика усилена во многих отраслях и, что особенно важно - в металлургии, где формируется значительная часть общерегиональной налогооблагаемой базы. В металлургии прирост составил 5,2%. На 14,5% увеличились объемы жилищного строительства - с января по июль построено 663 тыс. кв. метров жилья. Факты говорят о том, что пик кризиса в регионе пройден, началась фаза подъема, сейчас важно, чтобы этот рост был равномерным, затрагивая все отрасли", - отметил Дубровский.

При этом индекс промышленного производства в областном центре - Челябинске - составил 107,1% к аналогичному периоду прошлого года.  

Общероссийский рост за январь-июль составил 1,9%.

По итогам первого полугодия индекс промпроизводства в Челябинской области составлял 103,5%.

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