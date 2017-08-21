Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На педагогическом форуме в Ульяновске подвели итоги прошлого учебного года

Новости партнеров
21 августа, 16:14 UTC+3

Трое учеников школ области набрали высший бал по ЕГЭ по двум предметам

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

Учителя и воспитатели Ульяновска обсудили итоги завершившегося учебного года и задачи на новый год на городском педагогическом форуме, сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области.

"Итоги завершившегося учебного года для региона весьма позитивные. Три выпускника школ - двое из них городские - набрали по 100 баллов по двум предметам ЕГЭ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Число "стобалльников" увеличилось за год, стало больше медалистов и победителей олимпиад всех уровней. С 1 сентября приступят к работе в школах 234 молодых специалиста.

Начальник управления образования администрации Ульяновска Светлана Куликова отметила, что одна из главных забот региона - это создание условий для воспитания и образования в детских садах детей от 1,5 лет. По ее словам, продолжится строительство второго детского сада в микрорайоне "Запад-2" и детского сада на территории участка комплексной жилищной застройки, уже с нового учебного года начнет работать второй детский сад в микрорайоне "Юго-западный". Кроме того в Ульяновске продолжат возводить две школы, и планируется возвести еще одно образовательное учреждение в Заволжском районе города.

Куликова добавила, что сеть школ IT-направления продолжит свое развитие. "Мы понимаем, что это очень важно для экономики города. Будем обновлять систему профориентационной работы в школах, учреждениях дополнительного образования и детских садах", - сказала она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
5
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
8
Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Нижнем Новгороде
12
Наталья Комарова поздравила югорчан с Международным днем коренных народов мира
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография посла РФ в США Анатолия Антонова
2
В Ростове-на-Дону пожар охватил 12 домов
3
Город остановился: крупный пожар парализовал движение в Ростове-на-Дону
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
6
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
7
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама