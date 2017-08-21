На педагогическом форуме в Ульяновске подвели итоги прошлого учебного года

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Учителя и воспитатели Ульяновска обсудили итоги завершившегося учебного года и задачи на новый год на городском педагогическом форуме, сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области.
"Итоги завершившегося учебного года для региона весьма позитивные. Три выпускника школ - двое из них городские - набрали по 100 баллов по двум предметам ЕГЭ", - говорится в сообщении пресс-службы.
Число "стобалльников" увеличилось за год, стало больше медалистов и победителей олимпиад всех уровней. С 1 сентября приступят к работе в школах 234 молодых специалиста.
Начальник управления образования администрации Ульяновска Светлана Куликова отметила, что одна из главных забот региона - это создание условий для воспитания и образования в детских садах детей от 1,5 лет. По ее словам, продолжится строительство второго детского сада в микрорайоне "Запад-2" и детского сада на территории участка комплексной жилищной застройки, уже с нового учебного года начнет работать второй детский сад в микрорайоне "Юго-западный". Кроме того в Ульяновске продолжат возводить две школы, и планируется возвести еще одно образовательное учреждение в Заволжском районе города.
Куликова добавила, что сеть школ IT-направления продолжит свое развитие. "Мы понимаем, что это очень важно для экономики города. Будем обновлять систему профориентационной работы в школах, учреждениях дополнительного образования и детских садах", - сказала она.