На проспекте Нариманова в Ульяновске сделают "зеленую волну"

Работа светофоров на проспекте Нариманова в Ульяновске будет синхронизированна, сообщил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска Игорь Бычков.

"В будущем мы синхронизируем работу светофоров на Нариманова, чтобы транспорт шел по проспекту максимально свободно, по "зеленой волне", - цитирует пресс-служба правительства Ульяновской области Игоря Бычкова, осмотревший вместе с представителями Общественной палаты Ульяновска основные магистрали города, на которых идет капитальный ремонт.

Чиновник добавил, что дорожные работы направлены не только на увеличение пропускной способности магистралей, но и на повышение безопасности движения.

"Если два года назад в Ульяновске было 66 мест концентрации ДТП, то перед началом ремонтной кампании этого года их стало 45, а наша задача на ближайшую перспективу - снизить их количество еще на 40%", - отметил он.

Бычков пояснил, что ремонтные работы на проспекте Нариманова еще не завершены. Подрядчикам необходимо обновить заездные карманы, переезды через трамвайные пути, выполнить расширение дороги на перекрестке с улицей Юности.

Также в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в городе установлены светофоры на перекрестках улиц Любови Шевцовой и Мичурина. В скором времени здесь также появится барьерное ограждение.