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Пять новых образовательных и спортивных объектов отроют в КЧР в сентябре

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21 августа, 17:04 UTC+3
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ЧЕРКЕССК, 21 августа. /ТАСС/. Новые школы, детские сады и физкультурно-оздоровительный комплекс заработают в Карачаево-Черкесии (КЧР) 1 сентября 2017 года. К началу учебного года в республике планируют сдать в эксплуатацию пять образовательных и спортивных объектов, написал в понедельник на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

"С 1 сентября открывается новый образовательный комплекс в ауле Кара-Паго (школа на 140 мест и детский сад на 40), а также детсады в Икон-Халке на 200 мест и Зеленчуке на 300 мест. Практически готов к сдаче еще один детский сад на 200 мест в Учкекене. Также с нового учебного года начнет работать новый физкультурно-оздоровительный комплекс в ауле Малый Зеленчук", - написал Темрезов по итогам встречи с председателем правительства КЧР Асланом Озовым, посвященной социально-экономическому развитию республики, готовности школ региона к новому учебному году и формированию проекта республиканского бюджета на 2018 год.

Глава региона поручил премьеру КЧР проконтролировать, чтобы все новые объекты были полностью укомплектованы персоналом, необходимым оборудованием и инвентарем.

Ранее сообщалось, что до конца 2017 года в республике планируется ввести еще два образовательных комплекса, совмещающих школу и детский сад, в селе Холоднородниковском и ауле Псаучье-Дахи Прикубанского и Хабезского районов.

В КЧР в 2017 году в первый класс пойдут около 6 тыс. детей. По данным Минобрнауки республики, этот показатель примерно соответствует прошлогоднему. Всего в школах КЧР учатся более 51 тыс. детей.

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