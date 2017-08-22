В компании "РЖД" стартовал месячник "Безопасная железная дорога"

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С 20 августа по 20 сентября в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги пройдут мероприятия в рамках месячника "Безопасная железная дорога".
В этот период железнодорожники совместно с правоохранительными органами проведут серию различных мероприятий и акций, направленных на профилактику и предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними в зоне движения поездов.
В частности, запланированы демонстрации фильмов, проведение бесед и лекций, распространение памяток о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта в школах и учебных заведениях. Также в период месячника пройдут совместные рейды железнодорожников с органами внутренних дел на транспорте по пресечению нахождения детей в зоне железнодорожных путей, будут организованы экскурсии для школьников на объекты железной дороги.
Западно-Сибирская магистраль напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Переходить пути следует только в установленных местах. Кроме того, при пересечении железнодорожных путей необходимо снимать наушники и капюшон, они могут помешать заметить приближающийся поезд.