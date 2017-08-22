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Рост экономических показателей в большинстве отраслей зафиксировали на Камчатке

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22 августа, 10:41 UTC+3

​Индексация зарплаты позволила сдержать падение реальных доходов населения региона не менее чем на 10%

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© Юрий Смитюк/ТАСС

Рост показателей зафиксирован в большинстве отраслей экономики Камчатки по итогам первого полугодия 2017 года. Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли региона Юлия Морозова.

"Так, рост промышленности обеспечен за счет обрабатывающих производств и, прежде всего, за счет увеличения производства пищевых продуктов. В потребительском секторе мы наблюдаем 30 наименований пищевых продуктов и по 20 из них зафиксирована положительная динамика объемов производства", - сказала Юлия Морозова.

Замминистра добавила, что в Камчатском крае также сохраняется рост объема строительных работ, пассажирооборота и грузооборота автомобильного транспорта, производства продукции сельского хозяйства, оборота оптовой торговли и общественного питания.

Юлия Морозова отметила, что в то же время снижаются реальные денежные доходы населения, что связано с ростом индекса потребительских цен.

"Большую положительную роль сыграла проведенная индексация заработной платы. По нашему мнению, если бы ее не было, ситуация могла быть заметно хуже. По нашим экспертным оценкам, принятые меры позволили сдержать падение реальных доходов не менее чем на 10%", - уточнила она, сообщив, что у минэкономразвития региона на конец года прогноз оптимистичный.

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