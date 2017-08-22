"КамАЗ" и турецкая Tirsan Kardan намерены производить в России карданные валы

"КамАЗ" и турецкая компания Tirsan Kardan намерены создать в России совместное предприятие по производству карданных валов. Соответствующий документ подписан в рамках 86-й Измирской международной ярмарки, сообщили в пресс-службе правительства Татарстан.

"Протокол о намерениях создания совместного предприятия ПАО "КАМАЗ" и турецкой компании ООО "Tirsan Kardan" по производству карданных валов на территории России было подписано в рамках 86-й Измирской международной ярмарки. Протокол подписали генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин и председатель Совета директоров группы компаний "Тирьякилер" Мехметом Тирьяки", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что группа "Тирьякилер" свыше 50 лет занимается выпуском карданных валов для автомобилей различных серий. Крупными российскими потребителями турецкой продукции являются завод "КамАЗ", группа ГАЗ.

В присутствии министра энергетики России Александра Новака и президента Татарстана Рустама Минниханова соглашение о взаимодействии также подписали Торгово-промышленные палаты республики и провинции Измир. Кроме того, в рамках выставки представители делегации Татарстана провели переговоры с Союзом экспортеров Эгейского региона.

Как пояснили в пресс-службе, для российского региона вызывают интерес опыт данного союза в области поддержки экспорта продукции на внешние рынки и формы государственной поддержки местных товаропроизводителей.