"КамАЗ" и турецкая Tirsan Kardan намерены производить в России карданные валы

"КамАЗ" и турецкая Tirsan Kardan намерены производить в России карданные валыНовости партнеров 22 августа, 12:24
Обучение одного школьника в городе обойдется бюджету Подмосковья в 73 тыс. рублейОбщество 22 августа, 12:21
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла СеребренниковаПроисшествия 22 августа, 12:20
Число ДТП вблизи школ в Свердловской области за три года снизилось на 40%Новости Урала 22 августа, 12:14
Боксер Пулев договорился о поединке с чемпионом мира Джошуа в Кардиффе 28 октябряСпорт 22 августа, 12:13
Суд арестовал напавшего на прохожих в ТуркуМеждународная панорама 22 августа, 12:07
ФК "Кайрат" определится с будущим Аршавина по итогам сезонаСпорт 22 августа, 11:58
НАТО поддержала новую стратегию США по Южной Азии и АфганистануМеждународная панорама 22 августа, 11:41
СК расследует гибель пауэрлифтера Драчева как убийствоПроисшествия 22 августа, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
"КамАЗ" и турецкая компания Tirsan Kardan намерены создать в России совместное предприятие по производству карданных валов. Соответствующий документ подписан в рамках 86-й Измирской международной ярмарки, сообщили в пресс-службе правительства Татарстан.
"Протокол о намерениях создания совместного предприятия ПАО "КАМАЗ" и турецкой компании ООО "Tirsan Kardan" по производству карданных валов на территории России было подписано в рамках 86-й Измирской международной ярмарки. Протокол подписали генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин и председатель Совета директоров группы компаний "Тирьякилер" Мехметом Тирьяки", - говорится в сообщении.
В материале отмечается, что группа "Тирьякилер" свыше 50 лет занимается выпуском карданных валов для автомобилей различных серий. Крупными российскими потребителями турецкой продукции являются завод "КамАЗ", группа ГАЗ.
В присутствии министра энергетики России Александра Новака и президента Татарстана Рустама Минниханова соглашение о взаимодействии также подписали Торгово-промышленные палаты республики и провинции Измир. Кроме того, в рамках выставки представители делегации Татарстана провели переговоры с Союзом экспортеров Эгейского региона.
Как пояснили в пресс-службе, для российского региона вызывают интерес опыт данного союза в области поддержки экспорта продукции на внешние рынки и формы государственной поддержки местных товаропроизводителей.