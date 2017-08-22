Эксперт: химические антибиотики в животноводстве надо замещать лекарственными травами

Эксперты продолжают обсуждать заявление главы Россельхознадзора Сергея Данкверта об усилении контроля за продукцией животноводства в связи с тем, что участились случаи обнаружения в комбикормах антибиотиков, не заявленных в их составе. Свое видение проблемы рассказала в интервью ТАСС Ирина Донник - ректор Уральского государственного аграрного университета, академик РАН, доктор биологических наук, профессор:

- Сегодня популярны импортные добавки для повышения продуктивности у животных. Главная проблема - бесконтрольное использование лекарственных препаратов. Во всем мире антибиотики долгое время использовались бесконтрольно, прежде всего, в комбикормах и добавках для животных и птиц. А добавки сертифицируются не так, как лекарственные препараты. Никто, кроме производителя, не знает, что входит в их состав.

Самая главная опасность применения антибиотиков - развитие резистентности (привыкания) у животных (в микрофлоре, которая населяет его организм). В дальнейшем лекарственный препарат, который содержит в себе этот антибиотик, не будет действовать на организм, то есть не выполнит своего прямого назначения подавления патогенной микрофлоры.

Второй негативный момент использования антибиотиков - это ненужная нагрузка на иммунную систему животного. Они могут вызывать аллергические реакции и угнетают защитные силы организма.

В 2006 году Евросоюз принял закон о запрещении использования антибиотиков в сельском хозяйстве. В России сегодня есть меры контроля. Например, молоко при поступлении на молочный завод обязательно исследуется на наличие антибиотиков. Но, как правило, сырье проверяется на основные виды антибиотиков, а их четыре-шесть. Но их используется гораздо больше. Есть и такие, которые используются за рубежом, но мы о них еще ничего не знаем.

Научные исследования антибиотиков в АПК

В прошлом году ученые УрГАУ проводили научные исследование по теме применения антибиотиков. Анализировали несколько сельскохозяйственных предприятий Свердловской области. Брали смывы с поверхности животных, кормушек, помещений, кормов и прочих мест. В результате исследований наши ученые высеяли около 20 видов антибиотиков. В 40-70% случаев отмечена антибиотикорезистентность, особенно на поверхности новорожденных животных. Иными словами, только что появившийся на свет теленок уже резистентен к большей части антибиотиков.

Европа сегодня вводит паспорта резистентности на каждый объект животноводства. Каждый сельхозпроизводитель проводит такие изыскания. Что касается нашей страны, то уральские ученые, в частности, я и директор УрНИВИ Ирина Алексеевна Шкуратова, предлагаем создать паспорта резистентности на животноводческие предприятия Свердловской области. В этом случае уральские ученые будут первооткрывателями, которые комплексно подошли к вопросу решения данной проблемы.

Паспорт резистентности - документ, который будет включать данные об устойчивости к антибиотикам на конкретном объекте и рекомендации. Например, если после анализа выяснится, что на ферме выявлена устойчивость к пенициллину, то применять его для лечения животных не имеет смысла. Если теленка с этой фермы лечить пенициллином, скажем, от пневмонии, мы не получим пользы от использования данного лекарственного препарата. Более того, в организме животного разовьется резистентность к пенициллину, он вырастет и с молоком передаст устойчивость к этому антибиотику. В том числе и человеку.

Второй важный момент паспортов резистентности касается рекомендаций по использованию лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков. Это будут индивидуальные рекомендации для каждого производителя продукции. Потому что картина везде разная.

У ученых нашего университета есть серьезные наработки в этом направлении. Сегодня мы запускаем установку по получению эфирных масел из растений Урала. Одна из задумок - применение полученных экстрактов трав для лечебно-профилактических мероприятий для сельскохозяйственных животных и птицы. Наша цель - полезными веществами лекарственных трав заменить химические антибиотики. Это большой шаг к экологическому животноводству и получению органической продукции.

Справка

Ирина Донник возглавляет УрГАУ с 2011 года, была вновь переизбрана ректором в мае 2016 года. Академик РАН, доктор биологических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ, член шести российских и зарубежных общественных академий наук. Почетный работник высшего профессионального образования РФ, почетный работник агропромышленного комплекса России. По данным сайта УрГАУ, Донник опубликовала свыше 360 научных трудов, в том числе 17 монографий, 11 брошюр и книг, 35 научных рекомендаций, свыше 20 учебных и методических пособий, 19 патентов. Научные работы размещены на ресурсах, входящих в перечень рекомендованных ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. Под ее научным руководством защищено восемь докторских и 20 кандидатских диссертаций.

Уральский государственный аграрный университет был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - статус университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7000 студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук.

Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России.