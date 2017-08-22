На фестивале "Skolkovo Jazz Science" пройдут открытые дискуссии

МОСКВА, 22 августа 2017 г. /Оргкомитет фестиваля/. Открытые дискуссии на двух сценах станут особенностью второго фестиваля Skolkovo Jazz Science. В рамках научной программы на Classic Stage вместе с доктором наук по физиологии и теории языка, членом-корреспондентом РАО Татьяной Черниговской выступит литературовед, литературный критик, публицист, телеведущий и писатель Александр Архангельский.

Как рассказала Татьяна Черниговская, она выступит перед аудиторией в Инновационном центре "Сколково" 26 августа, несмотря на свой плотный график.

"Мне интересно поучаствовать в научной дискуссии на событии такого формата. Я умею выступать в любых аудиториях, но на фестиваль, сочетающий в своей концепции музыку и науку - одновременно, приглашена впервые", - объяснила профессор.

Кроме открытых дискуссий желающие погрузиться в будущее науки, культуры, медиа и технологий смогут посетить лекторий. С 13.00 до 21.00 спикеры этой площадки проведут public talk в режиме non-stop, а все желающие смогут задать свои вопросы и вступить в полемику с авторами лекций.

Елена Зеленцова, вице-президент фонда "Сколково" о концепции научной программы: "…Город - это место, где всегда что-то должно происходить, и при этом должны быть крупные события, такие, как джазовый фестиваль, которые притягивают в город людей. Организуя фестиваль Skolkovo Jazz Science, мы исходим, в первую очередь, из этого. Сегодня мы открываемся, интегрируемся в городскую жизнь, продолжая начатую в прошлом году традицию. Наши гости - это разносторонне интеллектуально развитые люди, интересующиеся новыми веяниями не только в мировой музыкальной жизни, но и в научной и культурной сферах. Именно поэтому, организуя Skolkovo Jazz Science, мы реализуем концепцию синергии научной, культурной и музыкальной программ, которые неразрывно и естественно связаны между собой, образуя единое пространство фестиваля".

Параллельно пространство Инновационного центра "Сколково" наполнится музыкой. На двух сценах в течение всего дня выступят пять коллективов и шесть ярких джазовых исполнителей современности из России и зарубежья.

Ключевым событием Skolkovo Jazz Science станет выступление специальных гостей фестиваля - британского музыканта Azekel, записавшего композиции с Massive Attack и Gorillaz, а также пятикратного номинанта премии Grammy, артиста Steinway - пианиста Кристиана Сандса (США) со своим трио.

Постоянный хедлайнер фестиваля - Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана представит совместную программу с вокалисткой Ярославой Симоновой. В лайнапе этого года на Skolkovo Jazz Science выступления Московского камерного оркестра "Musica Viva" и пианиста Юрия Фаворина, джазовых коллективов "Маримба плюс" и "Число Пи", акапельного трио Juke Box, Яны Блиндер, а также ярких представителей московской электронной музыки - певицы Jekka и диджея Антона Маскелиаде.

В коллаборации с фестивалем науки WOW!HOW? на Skolkovo Jazz Science будут созданы интерактивные зоны и арт-объекты, визуализирующие идею синергии музыки и науки. Каждый гость сможет принять участие в открытых экспериментах в реальном времени.

Билеты на фестиваль Skolkovo Jazz Science можно приобрести на сайте http://skjazz.ru/.

Справочная информация

Skolkovo Jazz Science - второй музыкальный open-air фестиваль на территории инновационного центра "Сколково", который состоится 26 августа. Программа фестиваля включит в себя выступления артистов, открытые дискуссии и научные интерактивные проекты.

Программа и билеты: http://www.skjazz.ru

Организатор фестиваля фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии.

На фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в начале 2017 года их число превысило 1600) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников составила 95,5 млрд рублей. Они создали 21,8 тыс. рабочих мест, получили 1100 патентов.

Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн кв. метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек. Сайт: www.sk.ru