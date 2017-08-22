Мировые эксперты обсудят новые источники энергии на Global Energy Prize Summit`2017

МОСКВА, 22 августа. 18 сентября в Лионе (Франция), в штаб-квартире телеканала Euronews, состоится Global Energy Prize Summit`2017. Он объединит лауреатов Международной энергетической премии "Глобальная энергия", членов международного комитета по ее присуждению и авторитетных экспертов из 11 стран мира. Уникальная дискуссия на тему "Формирование синтеза трех "Э" (экономики, экологии, энергетики) как фактора здоровья планеты Земля" позволит собравшимся поднять самые острые вопросы современности и обсудить условия устойчивого развития мира. Шестой в истории Global Energy Prize Summit будет посвящен появлению и развитию новых источников энергии.

По мнению экспертов, в ближайшие десятилетия углеводороды будут продолжать занимать лидирующие позиции в мировом топливно-энергетическом балансе, но к середине XXI века начнут терять свой вес в пользу более чистой энергетики. Какие именно источники энергии получат свое развитие, смогут ли они составить реальную конкуренцию ископаемому топливу, какие страны обладают необходимыми условиями для развития низкоуглеродной экономики, существует ли единая бизнес модель для энергетической отрасли, а также какие последствия будет иметь выход США из Парижского соглашения - вот лишь часть вопросов, на которые ответят участники саммита.

"Ежегодно Global Energy Prize Summit привлекает внимание не только научного сообщества, но и мировой прессы, общественных деятелей, лидеров бизнеса и политики. То, что в 2017 году Euronews, новостной канал номер один в Европе и наш генеральный международный медийный партнер, впервые в своей истории открывает двери для подобного мероприятия - еще одно подтверждение его важности и необходимости. Саммит может изменить ход истории, так как является исключительной возможностью донести мнения самых уважаемых представителей научного и делового сообществ до органов, принимающих решения, тем самым качественно изменив жизнь людей на нашей планете", - уверен президент ассоциации "Глобальная энергия" Игорь Лобовский.

Модератором саммита станет Джереми Уилкс, продюсер и ведущий Euronews, специалист по науке. Мероприятие будет транслироваться в режиме реального времени на сайте телеканала Euronews. Таким образом, его смогут посмотреть свыше 430 млн граждан из 166 стран мира.

Напомним, что Global Energy Prize Summit проводится ежегодно с 2012 года для обсуждения острых проблем энергетической отрасли, выработки четких механизмов решения проблемных вопросов и ознакомления с ними широкой общественности, а также ведущих энергетических организаций планеты. В 2017 году, в год 15-летнего юбилея Международной энергетической премии "Глобальная энергия", саммит пройдет в новом формате: первый день - в Лионе (Франция), второй день - в Москве (Россия). Регистрация на мероприятие открыта на сайте премии www.globalenergyprize.org

Дополнительная информация:

Наталья Наумова, naumova@ge-prize.org , +7 495 739 54 35

О международной энергетической премии "Глобальная энергия"

Премия "Глобальная энергия" - это независимая международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики, которые способствуют эффективному использованию энергетических ресурсов и экологической безопасности на Земле в интересах всего человечества.

Премия была учреждена в 2002 году. Премиальный фонд в 2017 году составляет 39 млн рублей. С 2003 года лауреатами премии стали 35 ученых из 11 стран: Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Решение по выбору лауреатов премии принимает Международный комитет по присуждению премии "Глобальная энергия", в состав которого входят 20 авторитетных ученых из 13 стран. Номинационный пул премии - 3 тыс. ученых из 90 стран.