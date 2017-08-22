В Японии проходят занятия для любителей балета и классической музыки

МОСКВА, 22 августа 2017 г. /Пресс-служба министерства культуры РФ/. Балет и классическая музыка - это две неразрывно связанные разновидности высокого искусства, российские достижения в которых являются общепризнанными. Популярность классического наследия культуры России в Японии достаточно велика, так что, кроме выступлений, пробуются и другие виды работы со слушателями и зрителями - например, артисты из России делятся опытом со своими японскими коллегами и людьми, интересующимися искусством. Российско-японское творческое взаимодействие проходит в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны".

С 13 июля по 27 августа в танцевальных школах Токио, Нары, Йогкогамы и Осаки идут мастер-классы педагогов Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. Особой частью программы является участие в них ректора академии Николая Цискаридзе. Это будут практические занятия по классическому и характерному танцам. В цикле обучающих мероприятий участвуют такие педагоги, как профессор кафедры классического и дуэтно-классического танца Людмила Ковалева, преподаватели кафедры классического и дуэтно-классического танца Алексей Ильин, Татьяна Соломянко, Мария Грибанова, Галина Башловкина и др.

"Мы им интересны, прежде всего, с точки зрения классического образования. Это Россия научила весь мир танцевать, потому мы актуальны и по сей день. Очередной раз мы будем предъявлять, подтверждать высочайшую репутацию России в этой области", - считает народный артист России Николай Цискаридзе.

С 11 по 18 августа в Японии в рамках "Российской фортепианной школы в Токио-2017" было проведено 16 занятий с заслуженными артистами России Павлом Нерсесьяном и Андреем Писаревым. Концерты этих выдающихся исполнителей Московской консерватории прошли с 13 по 15 августа.

"Русские Сезоны" в Японии - крупномасштабная культурная акция, логичным продолжением которой будет Год Японии в России (2018).

По вопросам освещения проекта "Русские Сезоны" просьба обращаться к Сергею Армейскову: armeyskov@russianseasons.org, +7(926) 056 5436.