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Сформирована программа Finopolis-2017

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22 августа, 17:51 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 августа. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis-2017, который пройдет в Сочи 4-6 октября, откроется докладом известного футуролога, автора бестселлеров о банковской отрасли и бизнесе будущего, соучредителя и генерального директора компании Moven Бретта Кинга, который выступит перед первой пленарной сессией.

В докладе эксперт изложит свое видение ближайшего будущего финансовых компаний и их клиентов, а также влияния масштабных изменений в технологиях как на отдельно взятый бизнес, так и на индустрию в целом.

Первая пленарная дискуссия, модератором которой выступит председатель Банка России Эльвира Набиуллина, будет посвящена новой экономике в едином цифровом пространстве. К участию в ней приглашены заместитель президента - председателя правления ПАО "Банк ВТБ" Ольга Дергунова, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, президент Ростелекома Михаил Осеевский и другие российские и зарубежные эксперты.

Ключевые технологические тренды на финансовом рынке, а также стоимость цифровой трансформации отрасли будут обсуждаться в ходе второй пленарной дискуссии, модератором которой выступит президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.

На форуме запланирован ряд параллельных круглых столов и секционных заседаний. Среди основных тем для обсуждения - кибербезопасность и дигитализация, финансовые экосистемы и маркетплейсы, новые технологии во внешнем аудите, цифровые валюты и ICO, взаимодействие телекома и банков в условиях развития финансовых технологий, боты, агрегаторы и их задачи в продвижении финансовой грамотности и финансовой доступности. Организаторы форума также запланировали пленарную дискуссию на тему искусственного интеллекта и изменений, которые он принесет финансовому рынку.

Традиционно большое внимание на Finopolis уделяется работе с молодежными проектами. В первый, молодежный день Fintech пройдут конкурсы, лекции и мастер-классы для молодых участников форума, а также разборы конкретных кейсов.

Предварительная программа Finopolis-2017 и перечень тем пленарных и секционных заседаний

Ключевые спикеры Форума

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