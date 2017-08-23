"Швабе" показал военные тепловизионные разработки на форуме "АРМИЯ-2017"

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Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех продемонстрировал тепловизионные прицелы и каналы для спецтехники на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2017" в г. Кубинка (Московская область).
На форуме "АРМИЯ-2017" предприятие холдинга "Швабе" - Государственный институт прикладной оптики (ГИПО) экспонировало три изделия: тепловизионные прицелы, а также тепловизионный канал.
"Разработки предприятия холдинга соответствуют современным требованиям, предъявляемым к вооружению. Они способны работать в ночных условиях, при пониженной видимости и наличии естественных или искусственных помех", - рассказал первый заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Сергей Попов.
Тепловизионные прицелы ГИПО позволяют получать визуальное изображение наблюдаемой цели и местных предметов в ИК - диапазоне. Они предназначены для противотанковых ракетных комплексов "Метис", "Метис-М", "Метис-М1", "Корнет" и "Корнет-Э". Данные изделия представляют собой насадки, которые устанавливаются на ПТРК без применения инструмента. Наблюдение тепловизионного изображения происходит через дневной визир комплекса. В прицелах есть регулировки контрастности, яркости и фокуса.
В свою очередь, тепловизионный канал, представляемый ГИПО, обеспечивает в составе зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2Э" круглосуточное наблюдение, обнаружение и распознавание целей. Он также может быть использован в составе различных обзорно-прицельных систем.