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Более 900 жителей Приморья прошли ПЭТ-исследования для профилактики онкозаболеваний

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23 августа, 10:56 UTC+3

Глава региона Владимир Миклушевский поручил рассмотреть возможность увеличения количества проводимых ПЭТ-исследований в сутки

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© Владимир Смирнов/ТАСС

Диагностику методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) в целях профилактики онкозаболеваний прошли 903 жители Приморья. Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения региона Тамара Курченко.

"В этом году по плану в медицинском центре ДВФУ должно быть выполнено 1130 позитронно-эмиссионных исследований. 903 человека уже прошли диагностику, а это составляет почти 80% от запланированного показателя", - сообщила Тамара Курченко.

В медцентре ДВФУ отметили, что в неделю в среднем здесь обследуют 50-60 человек. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил рассмотреть возможность увеличения количества проводимых ПЭТ-исследований в сутки. Сейчас такой вариант просчитывается, рассказали в пресс-службе правительства региона.

"Учитывая, что сегодня из Хабаровска можно поставлять радиофармпрепараты два раза в сутки, то количество проводимых ПЭТ-диагностик можно увеличить почти до 1,7 тыс. исследований", - считает главврач медцентра Олег Пак. Он также заявил, что в учреждении готовы подготовить дополнительных специалистов, которые смогут работать посменно с уже имеющимися радиологами.

ПЭТ-диагностика проводится с использованием ультракороткоживущих изотопов, которые доставляются во Владивосток из Хабаровска. Услугу для пациентов бесплатная, все расходы медучреждения компенсирует территориальный фонд ОМС. Профилактика онкологических заболеваний у жителей региона - одна из целей государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы.

Как пояснили в пресс-службе, в Приморье ведется работа по созданию Центра ядерной медицины, также запланировано строительство циклотронного комплекса для производства радиоактивных изотопов, применяемых в лечении онкозаболеваний.

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