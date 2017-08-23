Пять губернаторских премий по 50 тыс. руб. дадут одаренным детям Мурманской области

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Одаренные дети и студенты Мурманской обрасти получат пять губернаторских наград "Олимп" по 50 тыс. руб. каждая, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"По результатам конкурсного отбора и решения комиссии ежегодно присуждаются 100 премий в размере 18,5 тыс. руб. каждая (в парных видах спорта - 9,25 тыс. руб. каждая) и пять премий "Олимп" в размере 50 тыс. руб. каждая (в парных видах спорта - 25 тыс. руб. каждая)", - говорится в пресс-релизе.
Прием заявок продолжается до 10 сентября 2017 года.
Кандидатами на присуждение премии могут быть учащиеся, студенты и аспиранты очной формы обучения государственных, негосударственных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области.
Премии губернатора Мурманской области вручаются ежегодно с 1993 года школьникам и студентам региона за успехи в учебной, научной, художественно-культурной, спортивной и общественно полезной деятельности. Высшей формой поощрения одаренных детей и учащейся молодежи является премия губернатора Мурманской области "Олимп".