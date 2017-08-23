НПО автоматики проведет конкурс космолетов будущего и костюмов для космических туристов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Екатеринбургское предприятие Роскосмоса - НПО автоматики имени академика Н.А.Семихатова - проведет конкурс технического творчества "Космический туризм", сообщают в отделе по связам с общественностью НПО. Участникам предлагается придумать новый костюм для астронавтов и космических путешественников, а также создать макеты космолетов будущего. Авторы лучших работ получат денежные призы, а сами экспонаты попадут в коллекцию музея ракетно-космической техники "Космопорт".

"Конкурс приурочен к первому Дню рождения музея космонавтики НПОА. С момента открытия музея в его стенах побывали почти 7 тыс. человек. Большинство из них школьники. Идею проведения конкурса подсказали именно дети. На экскурсиях они часто интересуются, нет ли в музее макетов космолетов или скафандра, а также рассказывают о своем видении космических аппаратов будущего", - рассказали в музее предприятия.



Конкурс пройдет по двум направлениям: "Космический корабль будущего" и "Космическая мода". Прием заявок - 1-11 сентября, до 23 октября конкурсанты могут реализовать свои проекты. 24-25 октября организаторы будут принимать готовые работы. Финал состоится 31 октября - в День рождения музея "Космопорт".

В НПО отмечают, что участниками конкурса могут быть школьники и студенты, профессионалы и любители (программисты, конструкторы, робототехники, промышленные дизайнеры, дизайнеры одежды и др.). Победители получат денежные призы, а их работы будут выставлены в музее НПО автоматики.



Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова" - предприятие Госкорпорации "Роскосмос", одно из крупнейших предприятий России в разработке и изготовлении систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Обеспечивает полный технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте. В частности, НПОА делает системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и европейских ракет-носителей.