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Челябинская область ожидает приезда 27 тыс. туристов из КНР по "Новому шелковому пути"

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23 августа, 15:18 UTC+3

Под эти цели будут привлекаться деньги на развитие инфраструктуры транспорта и средств размещения

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Челябинская область ожидает приезда 27 тыс. туристов  из Китая  в рамках реализации проекта "Новый шелковый путь" (транспортный маршрут для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы – прим.ТАСС). Об этом в среду сообщил журналистам  исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

"Новый шелковый путь" включает трансконтинентальную железную дорогу - Транссибирскую магистраль, которая проходит через Россию и второй Евразийский континентальный мост, проходящий через Казахстан. "Новый шелковый путь" дает в год гарантированно для Челябинской области 27 тыс.
туристов из КНР. Под эти цели можно просить у федерации деньги на транспорт, создавать средства размещения (для туристов)", - отметил Мальцев.
  
Он уточнил, что Свердловская область тоже примет китайских туристов, однако не в том объеме, что Челябинская область. "Сейчас у нас порядка 4 тыс. гарантированных туристов. Уральская ассоциация туризма работает над этим вопросом, потому что цифра маленькая", - добавил исполнительный директор УАТ.
  
Ранее в интервью ТАСС генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Гэн Липин сообщила, что КНР будет развивать сотрудничество с Уралом и Сибирью в туризме, промышленности, логистике, агропроме и культуре. "Стороны достигли значительных результатов практического сотрудничества. Наблюдается постоянное расширение и углубление обменов и сотрудничества в таких сферах, как туризм, культура, образование, СМИ", - уточнила Гэн Липин. Как сказал сегодня ТАСС консул по политике Генконсульства КНР в Екатеринбурге Сюэ Мяо, в дипмиссии ожидают значительного роста турпотока из Китая на Урал. "Генконсульство, в частности, поддерживает его выпуском буклетов для китайских туристов о достопримечательностях Урала китайском языке. Также во взаимодействии с китайскими и российскими туроператорами мы разрабатываем уникальные туры, в том числе военно-исторические", - сказал он.
  
Кроме привлечения туристов из КНР, уральские туроператоры активно занимаются созданием межрегиональных туристических маршрутов. Также на Урале развивается индустриально-промышленный туризм. "Мы надеемся, что эти два направления сделают так, чтобы 50-60% жителей УрФО путешествовали по региону", - сказал Мальцев.

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