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ДОНСТРОЙ завершает монолитные работы в одном из первых кварталов проекта "СИМВОЛ"

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23 августа, 15:57 UTC+3

Выполнено 94% от общего объема работ

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© Пресс-служба АО "Дон-Строй Инвест"

МОСКВА, Россия. 23 августа 2017 года. В проекте "СИМВОЛ" компании ДОНСТРОЙ завершены монолитные работы в двух из пяти корпусов квартала "Свобода": 17-этажном втором и 16-этажном четвертом корпусах. В других корпусах квартала возведение монолитных конструкций также близится к завершению - в пятом корпусе идет монтаж последнего 16-го этажа, а в первом и третьем корпусах монолитные работы ведутся на верхних уровнях зданий. В целом по кварталу выполнено 94% от общего объема работ по монолитным конструкциям. Во всех корпусах "Свободы" ведутся активные работы по кладке наружных стен и внутренних перегородок, а также стартовала прокладка внутренних инженерных коммуникаций.

Тем временем в квартале "Достоинство", также входящем в первую очередь строительства "СИМВОЛА", завершаются внешние и внутренние отделочные работы в шестом корпусе - в скором времени этот объект будет полностью готов. Как отмечает руководитель Департамента развития проектов АО "Дон-Строй Инвест" Станислав Архипов: "На примере внешнего облика шестого корпуса "СИМВОЛА" хорошо видно, как формируется инновационный образ квартала. Необычные "бионические" фасады, задуманные британскими архитекторами из LDA Design, в реальности выглядят даже эффектнее, чем "на бумаге". Уверен, что такой же впечатляющий результат нас ждет и в квартале "Свобода", где в ближайшее время начнутся полномасштабные фасадные работы".

"СИМВОЛ" занимает территорию площадью около 60 га на границе Центрального административного округа Москвы: отсюда менее 5 км до Кремля, 1,5 км до Садового кольца, меньше километра до Золоторожской набережной реки Яузы и до Лефортовского парка. Концепция проекта, разработанная британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London, предполагает создание полноценной городской среды. Жилые кварталы дополнены общественно-деловыми центрами и огромным объемом социальной, спортивной и культурной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, десятки объектов для отдыха, спорта, досуга, творчества и развлечений. Ключевой элемент проекта - проходящий через весь район центральный публичный парк "Зеленая река", в целом масштабное озеленение займет около 40% территории.

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