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Новикомбанк предоставит предприятию "Высокоточных комплексов" $37 млн

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24 августа, 10:18 UTC+3

Средства предназначены для финансирования контракта военно-технического сотрудничества

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Новикомбанка

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и АО "НПК "Конструкторское бюро машиностроения" (входит в АО "НПО "Высокоточные комплексы") подписали кредитное соглашение о предоставлении предприятию $37 млн для финансирования контракта военно-технического сотрудничества. Стороны объявили об этом на форуме "АРМИЯ-2017".

АО "НПК "КБМ" - головной разработчик комплексов управляемого вооружения по четырем направлениям: переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), противотанковые ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, комплексы активной защиты. КБ машиностроения является мировым лидером и единственным в России предприятием по созданию комплексов класса ПЗРК, способных вести эффективную борьбу с низколетящими самолетами и вертолетами.

Новикомбанк активно сотрудничает с другими предприятиями "Высокоточных комплексов". В течение последних двух лет банк финансировал государственные и экспортные контракты, закупку оборудования в рамках технического перевооружения и текущую деятельность холдинга. Новикомбанк предоставляет банковские гарантии в рамках профильной деятельности предприятий и осуществляет комплексное сопровождение государственных контрактов в соответствии с законом о гособоронзаказе.

"Поддержка ключевых предприятий отечественной оборонно-промышленной отрасли - одно из основных направлений деятельности Новикомбанка. Расширение сотрудничества с "Высокоточными комплексами" имеет большое значение для банка, так как свидетельствует о доверии со стороны клиентов и высоком качестве предоставляемых услуг", - подчеркнула председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

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