Новикомбанк предоставил предприятию Техмаша кредит на $100 млн

На форуме "АРМИЯ-2017" подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Новикомбанком и АО "Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева" (входит в Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех). Банк уже предоставил предприятию кредит в размере $100 млн на финансирование контрактов в рамках военно-технического сотрудничества.

АО "НИМИ им. В.В. Бахирева" - стратегически важное уникальное предприятие, которое активно занимается выполнением государственных программ вооружения, гособоронзаказа, содействует повышению уровня военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

"Как опорный банк российской промышленности Новикомбанк постоянно совершенствует предоставляемые услуги, чтобы оказывать максимально эффективную финансовую поддержку производителям отечественной высокотехнологичной продукции. Подписание соглашения с институтом является подтверждением успешной работы Новикомбанка. Надеюсь, наше плодотворное сотрудничество будет способствовать продвижению на рынок современных российских артиллерийских боеприпасов и повышению экспортного потенциала отрасли", - прокомментировала заключение соглашения председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

"В лице Новикомбанка мы видим надежного партнера для достижения стратегических целей и финансирования новых проектов НИМИ. Уверена, что результаты этого партнерства будут плодотворными для обеих сторон", - отметила заместитель генерального директора АО "НИМИ им. В.В. Бахирева" Ольга Озерова.