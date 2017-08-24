ЦДМ на Лубянке представляет коллекцию детской одежды совместно с брендом Little Pushkin

"Центральный детский магазин на Лубянке" (девелопер и собственник – компания "Галс-Девелопмент") к началу нового учебного года выпустил коллекцию одежды, разработанную в коллаборации с российским детским брендом Little Pushkin. Эксклюзивная коллекция доступна покупателям с 21 августа в рамках школьной ярмарки "Большая перемена", которая открылась в главном атриуме детского торгово-развлекательного центра.

В новой коллекции представлены футболки, свитшоты, дождевики и рюкзаки. Создавая линейку одежды, дизайнеры вдохновлялись образами советского прошлого, которые оживляют в памяти светлые мгновения нашего детства – шоколадные конфеты, "пирамидки молока", сахар-рафинад, конверты с бумажными письмами. Используя данные образы, дизайнеры стремились перенести эстетику того времени в современный контекст, понятный детям нового поколения. Размерный ряд одежды рассчитан на девочек и мальчиков от 8 до 16 лет.

"Мы постарались разнообразить досуг наших посетителей, как взрослых, так и маленьких, и предоставить разнообразную линейку товаров, необходимых к новому учебному году. Фестиваль "Большая перемена" проходит на всех этажах ЦДМ на Лубянке. На цокольном этаже посетителей ждет настоящая спортивная игровая площадка, на втором, третьем и четвертом этажах проводятся обучающие мастер-классы и лекции по психологии, а в главном атриуме работает школьная ярмарка", - сказал Леонид Капров, старший вице-президент "Галс-Девелопмент".

"Центральный детский магазин на Лубянке - это уникальный торговый комплекс, и мы стремимся предлагать нашим посетителям неповторимые вещи и эмоции. Сотрудничество с молодыми амбициозными брендами со своей особой философией - отличная возможность создать качественный продукт, который понравится нашим маленьким гостям. Мы хотим, чтобы дети всегда воспринимали нас как источник особенных и даже волшебных событий в их жизни. Надеемся, что они с удовольствием будут носить вещи из новой коллекции одежды", - отметил Штефан Цайзельмайер, генеральный директор ECE Russland.

На ярмарке "Большая перемена" представлены разнообразные товары к новому учебному году: школьная форма от компаний School Bazaar и Orby, рюкзаки и кроссовки от брендов Converse, Vans, Superdry и Good Local, школьные принадлежности, книги, товары для творчества от магазинов "Республика" и "Передвижник", а также канцелярские товары от легендарного производителя письменных ручек Lamy.

Анимационная программа фестиваля "Большая перемена" состоит из образовательных и игровых активностей, а также серии мастер-классов на базе лектория ЦДМ на Лубянке "Образовариум" - интерактивные уроки русского языка, музыки, географии и химии, занятия в школе творческих профессий, где дети могут освоить навыки промышленного дизайна, иллюстрации и скульптуры, архитектуры и урбанистики.

С расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте www.cdm-moscow.ru/хchool/#/.