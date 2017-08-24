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Более 170 жительниц Приморья совместили отпуск по уходу за ребенком с профобучением

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24 августа, 11:35 UTC+3

Планируется, что 300 декретниц к концу 2017 года получат новую специальность или повысят квалификацию по уже имеющейся профессии

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© Юрий Смитюк/ТАСС

Направление на бесплатное профобучение получили в 2017 году 172 жительницы Приморья, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Об этом сообщили в департаменте труда и социального развития региона.

"В этом году 172 жительницы Приморья, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получили направление на бесплатное профобучение. В крае 28 учебных заведений предлагают женщинам пройти обучение по 26 специальностям, на которые есть спрос у приморских работодателей", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в списке вакансий - предложения для специалистов учреждений здравоохранения, бухгалтеров, секретарей, специалистов кадровых служб, дошкольных учреждений, работников торговых предприятий.

"К примеру, в этом году перед выходом из декрета обновили знания шесть медицинских работников. Курсы переподготовки прошли восемь бухгалтеров и столько же женщин выбрали специальность "Руководитель малого и среднего бизнеса". Педагог из Яковлевского района воспользовалась возможностью повысить квалификацию дистанционно в одном из учебных заведений Омска", - пояснили в департаменте труда и социального развития Приморья.

По информации ведомства, с заявкой на организацию профессионального обучения декретниц по нужным для производства специальностям также обращаются руководители предприятий. При этом работодатель гарантирует женщинам трудоустройство.

На профподготовку женщин в декретном отпуске в Приморье предусмотрели 3,7 млн рублей. Планируется, что 300 жительниц края к концу 2017 года получат новую специальность или повысят квалификацию по уже имеющейся профессии, сказал вице-губернатор Павел Серебряков, слова которого приводятся в сообщении департамента труда и социального развития Приморья.

Профессиональная переподготовка женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, проводится в регионе с 2013 года в рамках майских указов президента РФ и государственной программы Приморского края "Содействие занятости населения Приморского края" на 2013-2020 годы.

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