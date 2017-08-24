Около 410 млн рублей направили пострадавшим от ливневых дождей в Приморье

Пострадавшим от ливневых дождей в Приморье направили около 410 млн рублей на компенсацию ущерба, сообщила директор департамента труда и социального развития региона Лилия Лаврентьева.

"Около 91 млн рублей из краевого и более 319 млн из средств федерального бюджета уже направлено для выплат пострадавшим в муниципальные районы Приморья. Все деньги поступили в отделения почтовой связи и в ближайшее время будут переданы гражданам", - отметила руководитель ведомства.

По ее словам, комиссии по оценке ущерба, нанесенного ливневыми дождями, обработали уже 96% заявлений жителей. Лилия Лаврентьева добавила, что количество пострадавших от стихии составляет 12 144 человека и эта цифра увеличится в связи с расширением границ зоны ЧС.

Ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский акцентировал внимание глав муниципалитетов на своевременную отправку документов в краевой департамент труда и социальной защиты для обеспечения выплат пострадавшим. "Еще раз подчеркиваю - никакие проволочки с выплатами недопустимы. Люди все положенные им компенсации должны получать максимально быстро", - заявил глава региона.

В Приморье 7 и 8 августа прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края. Помощь населению оказывается в рамках государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2020 годы.