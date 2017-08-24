Ремонт дорог Владивостокской агломерации завершится в конце октября

Ремонт дорог четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" завершится в конце октября. Об этом сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Дмитрий Дементьев.

"Подрядчики, с которыми вы заключили контракты в рамках проекта, должны завершить работы в начале октября, чтобы успеть до конца месяца устранить все замечания и получить акты выполненных работ", - сказал он на совещании с представителями дорожных управлений муниципальных администраций.

Дмитрий Дементьев заявил, что в сентябре муниципалитетам также необходимо подготовить план работ на 2018 год. Это позволит начать торги уже в феврале-марте, чтобы приступить к ремонту дорог весной. По его словам, при составлении списка объектов, входящих в проект "Безопасные и качественные дороги", следует учитывать мнение местных жителей.

На финансирование программы из бюджетов всех уровней в текущем году направлено 1,5 млрд рублей. На эти средства отремонтируют дорожную сеть четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации - Владивостока, Артема, Шкотовского и Надеждинского районов.

Мероприятия проекта "Безопасные и качественные дороги" позволят сократить количество аварийно-опасных участков и увеличить долю протяженности трасс, соответствующих нормативным требованиям. Предполагается, что до 2020 года в нормативное состояние приведут не менее 80% автомобильных дорог Владивостокской агломерации.

Приморский край стал одним из 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", курируемого на уровне президента РФ и правительства РФ.