Приморский производитель датчиков контроля давления в шинах стал участником Tire Expo 2017

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Приморский производитель датчиков контроля давления в шинах стал участником XV Китайской международной выставки Tire Expo 2017, сообщили в Центре развития экспорта Приморского края.
"Пятнадцатая Китайская международная выставка Tire Expo 2017 открылась в Шанхае. Ее цель - организовать торговую платформу высочайшего уровня для производителей и потребителей резины, продуктов из резины, колес, шин, аксессуаров к ним. При поддержке Центра развития экспорта Приморского края участником выставки в этот раз стала компания Tire Keeper", - говорится в сообщении.
В материале отмечается, что участие в международных мероприятиях для компаний региона бесплатное. Поддержка ведется с нуля, начиная от поиска подходящей выставки и заканчивая работой на самом стенде. По мнению руководителя Центра развития экспорта Приморского края Сергея Казакова, слова которого приводятся в сообщении, в условиях экономической ситуации в России выход компаний на международный рынок является особенно актуальным.
"Мы очень рады, что среди наших клиентов есть такие компании, которые продвигают технологичные продукты, при этом стараются максимально использовать в производстве именно российские комплектующие. Безусловно, экспортная деятельность требует много усилий, знаний, умений, которые не у всех компаний есть. Именно на поддержку в этих вопросах и нацелена работа Центра развития экспорта. Наши сотрудники всегда готовы предоставить полную информацию по всем вопросам, связанным с экспортным направлением", - отметил он.
Международная выставка Tire Expo впервые прошла в Китае в 2003 году и в настоящее время собирает участников из более чем 120 стран.
Центр развития экспорта Приморского края создан в 2013 году приказом губернатора Владимира Миклушевского, его деятельность осуществляется в рамках госпрограммы Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-2020 годы.