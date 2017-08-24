Впервые в фестивале Skolkovo Jazz Science примет участие фонд "Детские сердца"

МОСКВА, 24 августа 2017 г. /Оргкомитет фестиваля/. 26 августа в Инновационном центре "Сколково" пройдет второй музыкальный фестиваль Skolkovo Jazz Science. В рамках фестиваля в качестве инициативы по указу президента о Десятилетии детства одним из участников станет благотворительный фонд "Детские Сердца". Любой желающий сможет внести свою помощь на лечение детей с врожденным пороком сердца. В специально оборудованном фото-пространстве и дети, и взрослые смогут сделать памятное фото на фоне большого сердца и оставить пожертвование. Вырученные средства пойдут на лечение подопечных фонда "Детские сердца".

"С момента своего основания в 2002 г. фонд "Детские сердца" осуществляет адресную помощь детям с врожденными заболеваниями сердца, а также приобретает медицинское оборудование и расходные материалы для больниц. За 15 лет существования на счету фонда несколько тысяч успешно проведенных операций детям в ведущих российских и зарубежных клиниках. Участие в фестивале Skolkovo Jazz Science для нас еще одна возможность помочь еще большему количеству детей стать здоровыми и счастливыми", - рассказала руководитель фонда "Детские сердца" Екатерина Бермант.

Председатель Совета выпускников школы управления "Сколково", соучредитель фонда "Друзья" Гор Нахапетян отметил: "Последнее время мы очень часто говорим о том, что мы боремся за талант. Мы находимся в ситуации, когда не мы выбираем сотрудников, а сотрудники выбирают компании, в которых они хотят работать. Одна из причин выбора компании является ее социальная ответственность, ощущение того, что руководству и сотрудникам не все равно, ощущение, что они хотят поменять мир в лучшую сторону, что у них есть не только бизнес интересы и интересы зарабатывать деньги, но и желание менять окружающую среду, менять экосистему, в которой мы все живем и находимся. В борьбе за таланты невозможно выиграть, если внутри вашей организации нет смыслов, которые позволяют говорить о том, что вы не равнодушны к этому миру".

В этом году фестиваль Skolkovo Jazz Science традиционно подготовил обширную интеллектуальную программу для всей семьи. Индивидуальные и командные головоломки, тактические игры, интерактивная площадка с деревянным конструктором, гигантские шахматы, научный буфет, лаборатория звука, экспозиция artscience-объектов, звуковые путешествия, - все это ждет взрослых и юных гостей Skolkovo Jazz Science - пространства для эксперимента и импровизации.

Одна из особенностей фестиваля этого года и его главная отличительная черта - музыкальная программа двух сцен смешана с открытыми интервью мировых экспертов в области науки и технологий - от космоса и нейробиологии до будущего культуры и медиа.

В коллаборации с фестивалем науки WOW!HOW? на Skolkovo Jazz Science будут созданы интерактивные зоны и арт-объекты, визуализирующие идею синергии музыки и науки. Каждый гость сможет принять участие в открытых экспериментах в реальном времени, понаблюдать за созданием крио-мороженного или зыбучих песков из крахмала и воды.

На двух сценах фестиваля - "Classic Stage" и "Young Blood Stage", выступят 10 музыкальных коллективов и артистов, некоторые из которых посетят Россию впервые. Так, приглашенными звездами второго музыкального фестиваля Skolkovo Jazz Science, станут британец нигерийского происхождения Azekel, и пятикратный номинант премии Grammy, артист Steinway - пианист Christian Sands (США) со своим трио. Также в фестивале примут участие оркестр "Музыка Вива", маэстро Александр Рудин, пианист Юрий Фаворин, ансамбль "Маримба плюс", постоянный хедлайнер фестиваля - московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, восходящая звезда джазового вокала Ярослава Симонова, одна из наиболее ярких и нестандартных представительниц московской музыкальной сцены певица JEKKA, музыкальный коллектив "Число Пи", электронный музыкант-экспериментатор Антон Маскелиаде, акапельное трио Jukebox Trio и певица-космополит Яна Блиндер.

Билеты на фестиваль Skolkovo Jazz Science можно приобрести на сайте http://skjazz.ru/.

Справочная информация

Skolkovo Jazz Science - второй музыкальный open-air фестиваль на территории инновационного центра "Сколково", который состоится 26 августа. Программа фестиваля включит в себя выступления артистов, открытые дискуссии и научные интерактивные проекты.

Программа и билеты: http://www.skjazz.ru

Организатор фестиваля фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На Фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в начале 2017 года их число превысило 1600) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников составила 95,5 млрд рублей. Они создали 21,8 тыс. рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек. Сайт: www.sk.ru

Благотворительный фонд "Детские сердца" осуществляет адресную помощь детям с врожденными заболеваниями сердца от 0 до 18 лет. Бессменный руководитель и идейный вдохновитель фонда - Катя Бермант, занимается не только фандрайзингом, но и продвигает в массы идею о том, что благотворительность - это норма жизни цивилизованного общества. Задачи фонда: адресный сбор средств на оказание помощи детям с заболеваниями сердца; приобретение медицинского оборудования для клиник и расходных материалов для проведения эндоваскулярных операций. Фонд сотрудничает с крупнейшими кардиологическими клиниками страны, а также осуществляет содействие в лечении детских сердечных заболеваний за рубежом. География работы покрывает всю территорию РФ и бывшего СНГ.

Официальные информационные ресурсы фестиваля:

Сайт: http://skjazz.ru

Vk: https://vk.com/skolkovojazz

Facebook: https://www.facebook.com/skolkovojazz

Инстаграм: @skolkovojazz

Официальные хештеги фестиваля:

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Информация для СМИ и аккредитация:

Елена Рыленкова +7 (985) 202-07-30, rylenkova@mail.ru

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