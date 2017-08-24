Экспертная сессия "Энергоэффективная экономика: беречь, чтобы расти" пройдет 31 августа

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МОСКВА, 24 августа 2017 г. /ВЭО России/. Вольное экономическое общество России 31 августа в 12:00 проводит девятую экспертную сессию Координационного клуба ВЭО России на тему "Энергоэффективная экономика: беречь, чтобы расти".
Модератор: Сергей Бодрунов - президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.
В мероприятии планируется участие ведущих ученых и экспертов, специализирующихся на рассматриваемой проблематике, представителей органов государственной власти и бизнес-сообщества.
Место проведения: Медиацентр "Российской газеты", г. Москва, ул. Правды, 24, стр. 4, 9 этаж, Синий зал (вход строго при наличии паспорта).
Справки и аккредитация: +7 (495) 609-07-60, info@veorus.ru