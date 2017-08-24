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Анна Кузнецова: интересные наработки Липецкой области мы возьмем для реализации

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24 августа, 13:09 UTC+3

Детский омбудсмен обсудила с Олегом Королевым возрождение культа семьи

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© Пресс-служба администрации Липецкой области

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена воспользоваться опытом Липецкой области по поддержке семьи и традиционных семейных ценностей при реализации федерального проекта. Об этом она сообщила в ходе встречи с главой региона Олегом Королевым.

"У нас состоялся замечательный разговор с Олегом Петровичем по поводу возрождения культа семьи. Это очень важно в свете десятилетия детства. Очень хорошо, что в регионе есть проекты для поддержки семьи и традиционных семейных ценностей. Те интересные наработки, которые есть в Липецкой области, мы возьмем для реализации. Возможно, какие-то из них станут основой для всероссийского проекта", - сказала она.

Олег Королев отметил, что региональная власть и аппарат уполномоченного по правам ребенка сегодня работают очень слажено. "Общество доверило нам реализацию политики сбережения семейных ценностей, - подчеркнул Олег Королев. - Мы открыты для сотрудничества и выработки совместных предложений и решений". 

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