Анна Кузнецова: интересные наработки Липецкой области мы возьмем для реализации

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена воспользоваться опытом Липецкой области по поддержке семьи и традиционных семейных ценностей при реализации федерального проекта. Об этом она сообщила в ходе встречи с главой региона Олегом Королевым.

"У нас состоялся замечательный разговор с Олегом Петровичем по поводу возрождения культа семьи. Это очень важно в свете десятилетия детства. Очень хорошо, что в регионе есть проекты для поддержки семьи и традиционных семейных ценностей. Те интересные наработки, которые есть в Липецкой области, мы возьмем для реализации. Возможно, какие-то из них станут основой для всероссийского проекта", - сказала она.

Олег Королев отметил, что региональная власть и аппарат уполномоченного по правам ребенка сегодня работают очень слажено. "Общество доверило нам реализацию политики сбережения семейных ценностей, - подчеркнул Олег Королев. - Мы открыты для сотрудничества и выработки совместных предложений и решений".