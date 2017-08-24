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В Краснодарском крае усилена группировка спасателей для борьбы с пожарами

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24 августа, 14:33 UTC+3

Высший класс пожароопасности сохраняется в 37 районах региона

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Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Для борьбы с возможными возгораниями в Краснодарском крае усилена группировка спасателей, в регион направлена дополнительная техника, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Для борьбы с возможными пожарами усилена группировка спасателей. В частности, в край направлено четыре вертолета с водосливными устройствами и один самолет "Бе-200", - приводит пресс-служба слова начальника главного управления МЧС России по региону Александра Тарарыкина.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил муниципалитетам еще раз проверить, как соблюдаются правила противопожарной безопасности. Особенно на рынках, в местах массового пребывания людей. "Наша задача - обеспечить полную безопасность жителей и гостей края", - отметил Кондратьев.

Как отметил губернатор, высший пятый класс пожароопасности сохраняется в 37 районах края. Значительное количество случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Павловском, Белоглинском, Кавказском, Темрюкском, Тихорецком, Тимашевском районах и в Анапе. Жаркая ветреная погода в центральной и северной зонах края продержится всю следующую неделю.

Для предотвращения лесных пожаров на Кубани будет ограничен доступ на территории заповедников и лесничеств. Кроме того, по словам Кондратьева, необходимо обеспечить обустройство противопожарных пирсов для свободного допуска техники к воде. Также руководителям территорий поручено организовать инструктажи, провести разъяснительную работу с работниками рынков и усилить информирование населения.

Глава региона добавил, что на Черноморском и Азовском побережье региона сохраняется угроза смерчей и сильных ливней. В связи с этим в муниципалитетах нужно  проверить системы оповещения жителей и туристов, предусмотреть пункты эвакуации населения в случае ЧС.

С 11 августа в Краснодарском крае действует особый противопожарный режим и объявлена чрезвычайная пожароопасность. Основной причиной возникновения природных пожаров названо бесконтрольное выжигание сухой травы и разведение костров в лесной местности.

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