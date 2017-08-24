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На открытие собственного бизнеса на Кубани выделено 8 млн руб. с начала года

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24 августа, 14:41 UTC+3

Выплату в 117 тыс. руб. получили более 70 человек

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С начала года из краевого бюджета выделено более 8 млн рублей финансовой помощи кубанцам на открытие собственного дела, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"С начала года более 70 человек сумели успешно защитить свой бизнес-план, оформили предпринимательскую деятельность и получили единовременную финансовую помощь из краевого бюджета на открытие собственного дела в размере 117,6 тыс. рублей на общую сумму 8,3 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

За семь месяцев текущего года государственную услугу по содействию самозанятости получили 1,6 тыс. человек.

К наиболее востребованными видам предпринимательской деятельности в крае относятся предоставление услуг населению (55,2%), сельскохозяйственное производство (12,1%), торговля (17,2%).

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