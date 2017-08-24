На открытие собственного бизнеса на Кубани выделено 8 млн руб. с начала года

Найден новый источник парниковых газовСоциальная ответственность 24 августа, 15:54
Замруководителя ФАДН России Андрей Меженько влюбился в ТувуНовости партнеров 24 августа, 15:44
Аршавин: женщины не достигли того уровня, когда их игру можно было бы назвать футболомСпорт 24 августа, 15:38
Аршавин: болельщики должны поддерживать футбольную сборную, несмотря на результатыСпорт 24 августа, 15:30
"Спартак" оштрафован на 260 тыс. рублей по итогам матча с "Локомотивом"Спорт 24 августа, 15:18
Власти Подмосковья планируют увеличить финансовую поддержку в IT и промышленной сферахЭкономика и бизнес 24 августа, 15:16
Россиянка Темникова завоевала бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассомСпорт 24 августа, 15:02
В центре Киева произошел взрывПроисшествия 24 августа, 14:58
Аршавин сообщил, что может завершить карьеру в нынешнем годуСпорт 24 августа, 14:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
С начала года из краевого бюджета выделено более 8 млн рублей финансовой помощи кубанцам на открытие собственного дела, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"С начала года более 70 человек сумели успешно защитить свой бизнес-план, оформили предпринимательскую деятельность и получили единовременную финансовую помощь из краевого бюджета на открытие собственного дела в размере 117,6 тыс. рублей на общую сумму 8,3 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.
За семь месяцев текущего года государственную услугу по содействию самозанятости получили 1,6 тыс. человек.
К наиболее востребованными видам предпринимательской деятельности в крае относятся предоставление услуг населению (55,2%), сельскохозяйственное производство (12,1%), торговля (17,2%).