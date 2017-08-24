Замруководителя ФАДН России Андрей Меженько влюбился в Туву

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Андрей Меженько побывал в Республике Тыва с 13 по 15 августа. Он принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Республики и празднику животноводов Наадым, а также провел рабочие встречи.

Одной из главных стала встреча с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом в юрточном городке, где за пиалой чая стороны обсудили реализованные задачи и наметили новые планы.

Напомним, глава Тувы Шолбан Кара-оол в марте текущего года встречался с руководителем ФАДН Игорем Бариновым, а за полгода до этого Туву посетил его другой заместитель Павел Семенов. Между ФАДН и правительством Тувы установилось тесное взаимодействие. "В дни главных государственных праздников мне особенно дороги гости издалека, которых в Туву привела любознательность, пытливость, искренний интерес и желание познакомиться лично, а не через посредников с нашей самобытностью и многообразием, - написал глава Тувы Шолбан Кара-оол в своем блоге. - Рад был встрече с заместителем Федерального агентства по делам национальностей А.В. Меженько. Дружественные визиты руководителей ФАДН стали доброй традицией. Честно сказать, мы совмещаем приятное с полезным, обсуждаем рабочие вопросы, принимаем позитивные решения. Спасибо, Андрей Владимирович, за открытый диалог, желание помогать республике".

Замруководителя ФАДН Андрей Меженько по итогам своего путешествия в Туву ответил на вопросы телеканала "Тува 24".

- Андрей Владимирович, какова цель вашего визита в республику?

- Я приехал в республику по приглашению главы Тувы Шолбана Валерьевича Кара-оола. Здесь было запланировано очень много мероприятий - День республики, День животноводов. Важно понимать, как живут люди во всех субъектах, учитывая то, что у нас (ред. - в ФАДН) сложное направление работы. Как правило, мы выезжаем в разные регионы для того, чтобы пообщаться с людьми, увидеть, какие есть проблемы, какие достижения, чтобы не было разрыва между федеральным центром и самым дальним, наверное, труднодоступным субъектом Российской Федерации.

- Что вы увидели интересного в праздновании столь значимых для Тувы дат?

- Я бы сказал, что праздник Наадым - день животноводов, это, наверное, самый главный праздник в республике. Большинство населения традиционно ведет кочевое, отгонное животноводство. Это та традиция, которая ну, наверное, сохранилась только здесь в республике. Общаясь с животноводами на фестивале баранины, я познакомился с замечательными людьми, уверен, что самое главное богатство республики - это тот народ, который проживает здесь. Народ-труженик, который умеет не только трудиться, но и отдыхать. Этот отдых сопровождается и культурными различными мероприятиями традиционными, что очень важно для каждого народа, сохранять свои культурные национальные традиции.

- С момента приезда вашего коллеги, заместителя руководителя ФАДН Павла Семенова в прошлом году, в республике появилось специальное Агентство по делам национальностей. Ваши впечатления о работе коллектива. Что успели обсудить?

- Мы с агентством работаем очень плотно. Сказал бы даже, что мы работаем с первого дня создания этого агентства. Мы понимали, что в каждом субъекте необходимо ведомство, которое бы занималось этими вопросами. И это правильное решение главы республики создать то ведомство, которое бы занималось важными и деликатными вопросами. У нас очень плотное взаимодействие, очень плотное понимание. Мы не раз встречались на различных площадках семинар-совещаний, которые проводились в Сибирском федеральном округе. Давно приглашали, и вот, наконец-то, я в республике. Конечно, теперь жалею, что взял билеты на завтрашнее число, я бы с удовольствием еще остался бы здесь дня на два-три. Мне этот край очень понравился. Можно сказать, я влюбился в него за эти два дня.

- Не секрет ведь, что исходя из процента соотношения населения, в Туве периодически возникают слухи о якобы напряженных межнациональных отношениях. Ваше мнение по этому поводу.

- Все это слухи, вы правильно говорите, да. Для того чтобы понять, как живут люди, надо не прислушиваться к слухам, а просто приехать и посмотреть своими глазами. Что я и сделал. Республика очень дружелюбная. Мы сегодня приняли участие и в шествии, мы общались с населением. Вот эта праздничная обстановка, хорошо, что сделали два выходных дня. Спасибо Шолбану Валерьевичу, что народы, которые проживают здесь в Республике Тыва, могут участвовать в таких мероприятиях. Сегодня борьба хуреш была, в разных регионах он называется по разному, но мне кажется, правила по большому счету одни. Все эти праздничные мероприятия нужно проводить, чтобы и люди чаще общались, и чтобы, самое главное, сюда приезжали жители других регионов России, жители других стран, что очень важно, так как это центр Азии. А если это центр Азии, то на это место накладываются определенные обязательства, он должен соответствовать центру Азии и собирать на этой территории соседние государства, народы, которые проживают в соседних регионах. Это очень важно.

- К слову о "Центре Азии". Он у нас три года назад был кардинально обновлен. И делал его не тувинский мастер, а бурятский - Даши Намдаков. Как вам скульптурный комплекс?

- Я сфотографировал его ночью, когда мы гуляли по вашей столице. У меня фотографии получились очень хорошие. Памятник великолепен. Он соответствует центру Азии, и тот смысл, который как я понимаю, скульптор хотел заложить и передать - ощущение этого центра, оно присутствует. На берегу великой реки Енисей.

- Вы встречали в Туве иностранных гостей и туристов из других регионов? Во время этих празднеств?

- Более того, я вместе с ними летел в самолете. И уже в самолете видел их лица радостные, которые ожидали праздника. Иностранцы вообще очень эмоциональны. Та делегация, которая ехала, там были музыканты, которые участвовали в концерте фестиваля "Хоомей". Вчера мы встретили их на фестивале баранины. Я думаю, что они были просто потрясены увиденным. Они, наверное, не ожидали, что где-то в самом дальнем уголке России есть такая прекрасная земля и такие прекрасные люди. И все это дружелюбно. Я думаю, что они получили некоторый культурный шок в очень хорошем смысле.

- То есть вы уже можете рекомендовать приезжать в Республику Тыва?

- Я теперь буду всем рекомендовать приезжать в Республику Тыва. И отдыхать, и общаться, и на культурные мероприятия. Я думаю, что с Агентством по делам национальностей мы будем планировать и на следующий год, и в этом году будет ряд очень интересных мероприятий, на которые можно будет пригласить и иностранных гостей, и культурные коллективы.