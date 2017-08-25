Кристиан Сэндс: джаз всегда был и всегда останется современным, в этом его суть

МОСКВА, 25 августа 2017 г. Когда-то в Америке зародился стиль, в прямом смысле переигравший музыкальную историю, положивший начало новой непохожей ни на что прекрасной и неистовой эпохе джаза. Ослепительные наряды, безудержное веселье и настоящая, яркая жизнь в каждом звуке - совершенно уникальный мир, созданный волнующим исполнением джазмена и оркестра. Когда-то это было так, а какими стали джаз и его представители сегодня?

26 августа на фестивале Skolkovo Jazz Science, где искусство и наука сольются воедино, можно будет узнать ответ на этот вопрос. Но зачем ждать, когда можно пообщаться с одним из зарубежных участников прямо сейчас? Кристиан Сэндс - пятикратный обладатель премии "Грэмми", один из тех из немногих молодых пианистов, удостоившихся престижного звания Steinway Artist, наряду с Антоном Рубинштейном, Игорем Стравинским, Сергеем Рахманиновым, Сергеем Прокофьевым и другими великими музыкантами. Исполнение Кристиана всегда многогранно и насыщенно, благозвучие и глубокое чувство наполняет собой каждый миг, то проявляясь в ритмике и музыкальных структурах, то пришпоривая мелодию, при этом ни на секунду не утрачивая чистоты тона. Музыкант как бы призывает нас взглянуть на джаз по-новому, переосмыслить его. Будь это нью-йоркский джаз, свинг, кач, бибоп, прогрессив-джаз, фьюжн, соул-джаз, афро-кубинский джаз - в каждой ноте и тесситуре, в самом пестром музыкальном рисунке американец Сэндс самозабвенно соединяет традицию прошлого с вдохновением настоящего.

- С какими чувствами и ожиданиями вы едете в Москву на Skolkovo Jazz Science?

- Сказать по правде, я не колебался ни минуты, когда мне предложили участвовать в фестивале Skolkovo Jazz Science. Я был очень горд, поэтому и ответ мой был незамедлительный - простое и радостное "да". А расстояния меня не пугали: это не первый мой визит в Москву. В 2012 году я выступал в клубе Игоря Бутмана в составе Christian McBride Trio. Я люблю вспоминать тот концерт: публика приняла нас очень тепло.

- Вы выступите на площадке "Classic Stage"; что вы думаете о музыкантах, которые представят свое творчество на сцене "Young Blood"?

- На мой взгляд, нас объединяет гораздо больше факторов, чем разъединяют - классика не враг эксперименту. Многие из участников еще очень молоды, однако каждый из нас учился на опыте и с участием старших. Как и они тогда, мы сейчас ищем новые пути музыкального развития, пробуем, экспериментируем. Образно говоря, я думаю, что "Young Bloods" и "Old Bloods" очень скоро объединятся, и фестиваль в Сколково - яркий тому пример.

- А что вы думаете по поводу такого экспериментального объединения науки и джаза? Какую роль играет наука и научные факты в вашей жизни, в музыкальном творчестве?

- Да, наука и джаз идут на фестивале рука об руку, но и это не полная картина. Для меня, музыка - это нечто всеобъемлющее, всеохватывающее; некая неделимая целостность, включающая в себя и духовное начало, и художественные поиски, и техническую сторону жизни. Комбинация "наука-музыка" кажется мне естественной - это часть традиции, которую мы, музыканты, продолжаем. И наука, и музыка служат одним и тем же духовным истинам, неизменными как в физических формулах, так и философских категориях. История содержит множество тому доказательств.

- А вы бы согласились с определением музыки как "математики, воплощенной в звучании"?

- Нельзя не признать, что и музыка, и математика имеют схожие элементы и принципы строения - числа, счет, дроби и музыкальные доли, например… и все же мне кажется, что в музыке не столь сильно аналитическое начало, как в математике. Слушая и создавая музыку, мы переживаем чувства, исследуем мельчайшие оттенки эмоций в душе и теле. Я бы не хотел "считать и пересчитывать" свои чувства (смеется), я бы хотел ощущать их.

- Кристиан, у вас богатый опыт участия в международных фестивалях - как проходят такие мероприятия в США? Есть ли специфика проведения музыкальных событий в европейских странах?

- Единственное, что сразу бросается в глаза, это то, что в Европе гораздо больше молодых людей интересуется музыкой. Во всяком случае, среди участников и слушателей фестивалей очень много молодежи, гораздо больше, чем в Америке. Хотя сейчас ситуация, хоть и постепенно, но меняется.

- Сегодня вы один из самых ярких представителей джазового направления, как бы вы описали современный джаз? Насколько он похож на тот, что играли в эпоху джаза?

- Современный джаз - это лишь отражение того звукового опыта, который мы получаем из мира вокруг нас, в том числе эпизоды из других музыкальных стилей. Я не стал бы делить это направление по периодам развития. Джаз всегда был и всегда останется современным. В этом его суть.

- То есть в будущем джаз совсем не изменится?

- Будущее джаза зависит не только от музыканта, но и от слушателя. Хотим мы того или нет, но существует джазовая традиция, и если кто-то хочет играть джаз, то он должен знать ее и… продвигать дальше. Так же и со слушателем, настоящий джаз - это то, что было и то, что происходит вокруг нас. Всегда будет происходить. И да, джаз - это американская классика, которая постоянно трансформируется и изменяется.

- А сами вы планируете музыкальные эксперименты?

- Музыка сама по себе - всегда эксперимент. Никогда не угадаешь, что будет дальше, как она будет развиваться. После участия в Skolkovo Jazz Science я продолжу работать над новыми проектами, планирую уделить боле времени гастролям по США и после уезжаю в тур по Европе. Работа - всегда работа.

- А что самое приятное в профессии успешного музыканта?

- Самым восхитительным для меня является то, что музыка предоставила мне возможность путешествовать по всему свету, узнавать новых людей, узнавать их язык истории, рассказывать и воплощать их в джазе. Самое увлекательное и ценное для меня - исследовать то, как чувства (любовь, например) выражается в разных языках, в непохожих друг на друга культурах, ощущать этот опыт и выражать его в моей музыке. Для этого я и живу.

- То есть музыка научила вас понимать другие культуры…

- Это сложный феномен. Музыка научила меня работе над собой, открыла пути духовного совершенствования личности. Я стал лучше понимать других людей и научился быть терпеливым.

- А когда вы "рассказываете музыкальную историю", что вы чувствуете? И что должны в этот момент ощутить ваши слушатели?

- Через музыку я хочу передать своим слушателям свое ощущение любви, наслаждения, удовольствия - счастья. Но я также хочу, чтобы они, слушая, как я играю, совершили небольшое путешествие внутрь себя, обратились к своим собственным чувствам. Хочу, чтобы покидая мое шоу, они ощущали себя немного иначе, безусловно, лучше и счастливей.

- Выходит, самым важным для вас как джазового исполнителя становится подарить слушателю радость?

- Конечно. Но говоря более широко, самое важное для меня - рассказать слушателю историю, ведь джаз - это всегда некая история, непрерывно-разворачивающийся сюжет, куда вовлечены люди и их чувства, их опыт и намерения. Джазовый исполнитель всегда рассказчик.

- Что ж, тогда расскажите историю про ваше трио! Как оно образовалось?

- Как-то так вышло, что наша история скорее о дружбе, чем о драме. Трио сформировалось, благодаря длительной совместной работе в нескольких оркестрах. Все мы пересекались друг с другом в разное время: с Джеромом Дженнингсом (ударные) мы знакомы еще со времен выступлений в составе трио Кристиана МакБрайда, а Барри Стивенсон был моим соучастником во многих музыкальных коллективах.

- Раз уж мы заговорили о прошлом… Вы занимаетесь музыкой с раннего детства, всегда ли это было легко?

- Знаете, наибольшую сложность в детском возрасте для меня представляла игра по нотам с листа. Мне легко давалась игра на слух, признаться, так я на нее большей частью всегда и полагался, но вот с листа играть мне было трудно. Этот тот профессиональный вызов, который мне пришлось принять и долго над ним работать. Я и сейчас работаю над этим навыком, развиваю его.

Со временем появляются новые вызовы - я помню самый невероятный проект, который я когда либо воплощал, была игра в четыре руки с Оскаром Питерсоном. А самым потрясающим было то, что он вовсе не предполагался быть таким! И это было очень волнительно, но, тем не менее, великолепно!

- …и можно сказать, что это был идеальный концерт?

- Идеальный концерт? Ну, даже не знаю… Любое место, где есть возможность творческого самовыражения, представляется мне идеальным местом для концерта. Так же как и любое место, где подают вкусный ужин (смеется).

- А сами вы в качестве слушателя на чей концерт бы пошли?

- Я мечтал увидеть живое выступление Майкла Джексона. Этот человек поистине легендарный! Среди современных джазовых композиторов и исполнителей есть много выдающихся музыкантов, которыми я восхищаюсь. Мечтаю поработать с Уэйном Шортером и с неподражаемым Стиви Уандером. Эти люди настоящие корифеи джаза и соул-мьюзик! Был бы счастлив оказаться на их концерте и в качестве слушателя, и в качестве участника.