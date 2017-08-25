Будущее интеллектуальных транспортных систем обсудят на форуме в Москве

МОСКВА, 25 августа. 28-29 сентября 2017 года в гостинице "Президент-отель" в Москве пройдет второй международный форум "Интеллектуальные транспортные системы России". Мероприятие состоится при официальной поддержке и участии Министерства транспорта Российской Федерации.

Задачи форума - подведение промежуточных итогов совместной работы, проведенной в течение 2016-2017 гг., определение ключевых проблем и барьеров межотраслевого и межведомственного взаимодействия, а также выработка плана действий на ближайшую перспективу.

Ключевые темы форума - транспортная инфраструктура в системе цифровой экономики, Digital Age Transportation (Цифровой век транспорта).

Развитие цифровой экономики в целом и инновационной транспортной отрасли как ее части не может базироваться на тех решениях, которые были созданы пять-семь лет назад. Они уже потеряли свою актуальность и не способны не только стать платформой для экономики будущего, но и решать текущие задачи. Поэтому транспортная отрасль сейчас находится в активном поиске новых инструментов, которые позволят индустрии перейти на новый, цифровой уровень.

Ключевые задачи ИТС сегодня - это создание комплексных решений, обеспечивающих межведомственные интеграции, запуск широкого спектра "умных" сервисов.

Архитектура форума помимо деловой программы включает выставку инновационных решений и продуктов транспортной отрасли, зону делового общения, технические туры, лекции и многое другое.

Традиционно в мероприятии примут участие руководители транспортного комплекса страны, представители государственных компаний, регионов и бизнеса, а также международные эксперты.

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