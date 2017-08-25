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Строительство участка Байкальского тракта с 21 по 29 км планируется начать в 2018 году. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который ранее обсудил эту тему с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
"На встрече с премьером мы договорились, что будем продолжать финансирование и будем строить следующий участок, чтобы не было перерыва в строительстве этой дороги. Сейчас мы ведем подготовительную работу: практически готов проект, и примерно через месяц мы будем обращаться в экспертизу, чтобы в следующем году быть готовыми приступать к следующему участку", - сказал Сергей Левченко.
Работы на участке, начинающемся с 12 км Байкальского тракта, продолжительностью 8,45 км строители намерены завершить к 1 октября текущего года - на месяц раньше обозначенного в контракте срока.
Как отметила министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина, сейчас на объекте ведется работа на съездах с тракта, монтируется освещение, высаживаются саженцы вдоль трассы. Ранее были сданы два путепровода и два моста.
Стоимость проекта составляет около 3,3 млрд рублей, из них средства федерального бюджета - 1 683 млн рублей, областного бюджета - 1 604,1 млн рублей.