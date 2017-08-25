Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ РФ согласовал включение $500 млн в капитал Промсвязьбанка

Новости партнеров
25 августа, 16:28 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 августа, 2017 года. Банк России согласовал включение денежных средств, привлеченных от размещения бессрочных субординированных облигаций, в состав источников добавочного капитал банка.

Условия выпуска соответствуют требованиям положения Банка России 395-П (Базель 3) для включения в состав источников добавочного капитала. Объем выпуска бессрочных евробондов составил $500 млн, ставка купона - 8,75%, купонный период - три месяца.

Эмитентом выпуска выступила компания PSB Finance S.A. Организаторами размещения стали Промсвязьбанк, Bank GPB International, АО "Райффайзенбанк", Renaissance Securities (Cyprus) Limited.

Нормативы капитала Н1.2 и Basel III Tier I Capital Adequacy Ratio после увеличения капитала составят 9,5% и 9,8%, соответственно.

Увеличение капитала обеспечит еще большее повышение финансовой устойчивости и надежности банка, и позволит наращивать клиентскую базу МСБ и физических лиц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
5
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
8
Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Нижнем Новгороде
12
Наталья Комарова поздравила югорчан с Международным днем коренных народов мира
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Установлены личности погибших в ДТП с автобусом на Кубани
4
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
5
АТОР: банкротство Ted Travel было ожидаемым
6
Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республики
7
Минобороны: действия ИГ и "Джебхат ан-Нусры" говорят о террористах новой формации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама