ЦБ РФ согласовал включение $500 млн в капитал Промсвязьбанка

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МОСКВА, 25 августа, 2017 года. Банк России согласовал включение денежных средств, привлеченных от размещения бессрочных субординированных облигаций, в состав источников добавочного капитал банка.
Условия выпуска соответствуют требованиям положения Банка России 395-П (Базель 3) для включения в состав источников добавочного капитала. Объем выпуска бессрочных евробондов составил $500 млн, ставка купона - 8,75%, купонный период - три месяца.
Эмитентом выпуска выступила компания PSB Finance S.A. Организаторами размещения стали Промсвязьбанк, Bank GPB International, АО "Райффайзенбанк", Renaissance Securities (Cyprus) Limited.
Нормативы капитала Н1.2 и Basel III Tier I Capital Adequacy Ratio после увеличения капитала составят 9,5% и 9,8%, соответственно.
Увеличение капитала обеспечит еще большее повышение финансовой устойчивости и надежности банка, и позволит наращивать клиентскую базу МСБ и физических лиц.