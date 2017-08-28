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Приморский поселок Восток начнет принимать самолеты малой авиации осенью 2017 года

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28 августа, 11:50 UTC+3

В регионе откроется еще один внутрикраевой авиарейс - Владивосток-Дальнереченск-Восток

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© Пресс-служба администрации Приморского края

Поселок Восток Красноармейского района начнет принимать самолеты малой авиации осенью текущего года. Сейчас здесь ведутся работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы и строительству аэровокзала, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

"В поселке Восток Красноармейского района полным ходом идут работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, последний раз принимавшей воздушные суда еще в советские годы. Здесь же установят здание модульного аэровокзала с зоной для пассажиров и диспетчера. После сдачи объекта, запланированной на октябрь, в Приморье будет открыт еще один внутрикраевой авиарейс - Владивосток-Дальнереченск-Восток", - говорится в сообщении.

В 2017 году в поселке Восток начнется строительство пункта приема-выдачи авиатоплива, в селах Лазо и Серафимовка - взлетно-посадочных полос, в поселке Терней - аэровокзала. В текущем году в поселке Светлая Тернейского района возведут служебно-пассажирское здание. Данные работы проводятся в рамках реализации региональной госпрограммы по развитию транспортного комплекса из средств краевого бюджета.

По информации пресс-службы, развитию малой авиации в Приморье уделяется особое внимание. За последние несколько лет по поручению губернатора Владимира Миклушевского в регионе практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов. Сейчас в крае открыты 13 авианаправлений.

"В конце 2014 года на маршруты вышли два новых современных самолета, в прошлом году мы приобрели третий. За эти годы пассажиропоток увеличился более чем в 10 раз. Если, только начав работу, самолеты перевезли около 2,7 тыс. пассажиров, то в 2016 году - уже больше 30", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Внутрикраевые маршруты очень популярны у населения, поэтому делается все возможное для того, чтобы люди могли приобретать билеты по социальным тарифам, отметили в пресс-службе. 

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