Южно-Уральский государственный университет проводит кардинальный ребрендинг

В 2017/2018 учебный год ЮУрГУ вступает с новым корпоративным брендом. Сегодня символика крупнейшего российского университета отражает стремление ЮУрГУ быть в центре развития новых социально-экономических взаимоотношений между странами Европы и Азии; готовность способствовать широкому культурному взаимодействию и взаимообмену народов; обучать и воспитывать новое поколение лидеров, способных решать глобальные задачи устойчивого развития Востока и Запада. На логотипе вуза появились два мифических существа - грифон и лев, издревле олицетворяющие собой Европу и Азию.

Ребрендинг опирается на новый девиз вуза, который теперь звучит как "SMART-университет, объединяющий Европу и Азию". Новая бренд-платформа создана в соответствии с задачами Проекта 5-100 по повышению конкурентоспособности и будет способствовать вхождению ЮУрГУ (НИУ) в международное научное и образовательное пространство.

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков © ЮУрГУ

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков: "ЮУрГУ ставит перед собой цель быть одним из ведущих вузов величайшего материка на Земле - континента Евразия. В соответствии с задачами Проекта 5-100 университет стремится к укреплению своих позиций как научно-исследовательского, образовательного и инновационного центра среди мировых университетов, что позволит ему осуществлять значительный теоретический и практический вклад в инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность России в Евразии и во всем мире".

Новый маркетинговый концепт южноуральского вуза обоснован прежде всего с историко-географической точки зрения. "Южный Урал находится на стыке двух частей света - Азии и Европы. Испокон веков наш регион является местом встречи разных эпох, культур и этносов", - поясняет Александр Шестаков.

Челябинская область по природе своей является зоной активных этнических взаимодействий. Когда-то в районе Южного Урала проходил Великий Шелковый путь. Торговые караваны из Средней Азии шли через территорию Челябинской области на Средний Урал и в Западную Сибирь за мехами, слоновой костью, медом и воском, бобровой струей, амброй, рыбьим клеем.

Согласно научным исследованиям в области истории и археологии, еще в раннем железном веке (I тысячелетие до н.э.) образцы вооружения характерные для европейских скифов через Южный Урал проникали на Восток - к сакам, кочевникам азиатских степей. А с Востока на Запад через Челябинскую область передавалась традиция изготовления зеркал, украшений, предметов быта и оружия, характерных для сакского мира. Об этом говорят и археологические находки ученых ЮУрГУ. Достаточно часто в одном погребении встречаются вещи, которые ярко характеризуют разносторонние связи Востока и Запада, европейского и азиатского миров:

Природа Южного Урала © ЮУрГУ

"Например, в музее "Народы и технологии Урала" ЮУрГУ есть предметы западного (римского) импорта II-III века новой эры: стеклянный стакан, бронзовые ковш, кувшин, ситечко, найденные в погребении женщины из кургана 21 могильника Магнитный. Из этого же погребения происходит бронзовое зеркало, которое по своему стилю является подражанием китайским зеркалам. Такое слияние европейских и азиатских традиций мы можем проследить до позднего средневековья", - отмечает доктор исторических наук, директор научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Александр Таиров.

В настоящее время на территории региона расположены около 60 обелисков "Европа-Азия", большинство из которых находятся в Челябинской области. Сегодня, находясь в самом центре многонационального региона, ЮУрГУ является основой позитивных преобразований, происходящих в крае: развития мощной индустрии, сохранения уникальной природы, создания благоприятной среды для научной и инновационной деятельности, а также развития международного сотрудничества.

В университете обучаются студенты более ста национальностей из 48 стран мира. Основополагающий девиз новой бренд-платформы ЮУрГУ "SMART-университет, объединяющий Европу и Азию" отражает ключевые достоинства университета - его мультикультурность и мультинациональность .

Свидетельством верности традициям, уважения к истории и культуре народов Европы и Азии стало появление на университетском логотипе могучих мифических существ грифона и льва. В многочисленных мифах и легендах разных народов Европы и Азии грифон и лев среди множества значений отражают так же символику мудрости и просвещения, они охраняют лучшие традиции образования, науки и культуры. В логотипе ЮУрГУ грифон и лев, изображенные навстречу друг другу, символизируют лидерство университета, стремление вуза занимать ведущие позиции в образовательной, научной и инновационной деятельности; удвоенное могущество, уверенность в своих силах и успех. Смысловой код, заложенный в новом университетском логотипе, понятен многим народам и странам Евразии - он демонстрирует всем, что ЮУрГУ стремится к созданию общего евразийского будущего, которое будет базироваться на приоритете научного знания, уважении к личности и вере в творческие силы.