Второй фестиваль Skolkovo Jazz Science прошел в "Сколково"

МОСКВА, 28 августа 2017 г. /Пресс-служба фестиваля/. 26 августа в Инновационном центре "Сколково" состоялся второй музыкальный фестиваль с научной программой Skolkovo Jazz Science.

Самое интересное джазовое событие лета объединило на своей площадке ведущих российских и иностранных исполнителей, научные дискуссии и лекции, музыкальные инсталляции, арт-объекты, детские игровые пространства, маркет винила и фудкорт.

Фестиваль Skolkovo Jazz Science в 2017 году посетили более 6000 гостей.

На двух сценах фестиваля Classic Stage и Young Blood Stage выступили 10 музыкальных коллективов и исполнителей. На главной сцене зрители Skolkovo Jazz Science встречали пианиста Юрия Фаворина с Московским камерным оркестром Musica Viva под управлением Александра Рудина, группу "Маримба Плюс", акапельное трио Jukebox Trio, пятикратного номинанта на премию Grammy пианиста из США Кристиана Сандса и его трио.

"Программа, которую мы исполнили на фестивале - новая музыка, раньше ее никто не слышал. Мы начинали в своем творчестве с, казалось бы, простых вещей, а потом так увлеклись, что решились удивить слушателей. На фестивале в "Сколково" мы об этом не пожалели. Атмосфера была очень позитивной и вдохновляющей нас самих", - рассказал Кристиан Сандс.

Завершал программу Classic Stage хэдлайнер фестиваля Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Специальным гостем главной сцены стала юная исполнительница с феноменальным сильным голосом Ярослава Симонова.

"Сегодня наш оркестр радовал зрителей искрометными импровизациями и, конечно же, мы представили публике потрясающую 13-летнюю Ярославу Симонову, юную звезду нашего шоу" - сказал Игорь Бутман, добавив, что фестиваль в "Сколково" был создан для того, чтобы люди развлекались, отдыхали, приходили семьями или просто знакомились друг с другом и с инновационным центром.

На площадке Young Blood Stage свои сеты и композиции представили "Число ПИ", JEKKA, Yana Blinder, Антон Маскелиаде британский музыкант Azekel, который впервые представил на суд слушателей несколько своих новых композиций. По словам Azekel, "Фестиваль Skolkovo Jazz Science - это лучшее место для представления инноваций в музыке вообще, и для премьерной презентации новых хитов".

Самым значимым событием дня в научной части программы стала публичная дискуссия профессора, доктора биологических наук Татьяны Черниговской и журналиста Александра Архангельского на тему "Искусственный интеллект: за или против человека?". Дискуссия прошла на главной сцене фестиваля и собрала больше тысячи слушателей.

По словам организаторов, Skolkovo Jazz Science в этом году проявил свой особый формат, обрел свою публику и свою индивидуальную атмосферу.

"Второй джазовый фестиваль в Сколково стал знаковым событием развивающейся территории, продемонстрировал огромный потенциал творческой энергии, которую несут музыка и наука", - отметила вице-президент Фонда "Сколково" Елена Зеленцова.

Проведение третьего музыкального фестиваля с научной программой Skolkovo Jazz Science намечено на 25 августа 2018 года. Его лайн-ап организаторы намерены опубликовать будущей весной.

Официальные информационные ресурсы фестиваля:

Сайт: http://skjazz.ru

Vk: https://vk.com/skolkovojazz

Facebook: https://www.facebook.com/skolkovojazz

Инстаграм: @skolkovojazz

Официальные хештеги фестиваля:

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Информация для СМИ:

Елена Рыленкова +7 (985) 202-07-30, rylenkova@mail.ru

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