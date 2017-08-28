В Хакасии отметили День шахтера экологической акцией

В городе Черногорск Республики Хакасия 26 августа прошла экологическая акция "Аллея шахтерской славы". Мероприятие было организовано общественным движением "ЭРАЭКО" при активной поддержке Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

Экологическая акция состоялась в День города Черногорска и была приурочена ко Дню шахтера, который отмечается в России в последнее воскресенье августа. Черногорск - угольная столица Хакасии, в непосредственной близости от города находится Черногорский угольный разрез компании СУЭК-Хакасия. Поэтому вся жизнь населенного пункта связана с горняками и их непростым, но почетным ремеслом.

Закладка Аллеи шахтерской славы стала частью масштабной программы "ЭКО Проекты России" в рамках мероприятий Года экологии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). В акции приняли участие сотрудники компании СУЭК, руководство города, профильных государственных и общественных организаций, независимые экологи и журналисты, а также пришедшие на праздник горожане.

Всего было высажено 70 молодых деревьев, которые уже совсем скоро подрастут и станут украшением шахтерской столицы Хакасии. Глава общественного движения "ЭРАЭКО" Наталия Алова выразила надежду, что в городе появятся также аллея школьной славы и аллея учителей, а сам Черногорск превратится в город-сад .

Директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России Сергей Коротков отметил, что Черногорск активно развивается, в том числе благодаря вниманию к экологии. По его словам, такую практику необходимо продолжать, чтобы создать комфортные условия для жизни человека.

В знак благодарности за развитие экологии в регионе были вручены дипломы национальной программы "ЭКО Проекты России". Их удостоились генеральный директор СУЭК-Хакасия Алексей Килин, при непосредственном участии которого была организована акция "Аллея шахтерской славы", и исполняющая обязанности главы Черногорска Ольга Леонтьева.

Глава СУЭК-Хакасия сам лично участвовал в посадке деревьев на Аллее шахтерской славы, подавая пример своим коллегам-горнякам. По его словам, такие акции будут проводиться регулярно, что поспособствует улучшению внешнего вида и экологического состояния угольной столицы Хакасии.

Компания СУЭК реализует свои экологические проекты не только в городах, но и на своих объектах. Одним из самых масштабных мероприятий такого рода в Хакасии стала рекультивация Изыхского разреза, которая проводилось в тесной кооперации с местным ученым сообществом. Горняки смогли превратить выработанное месторождение в рекреационную зону с чистым водоемом. "В течение ближайших лет на территории предприятий СУЭКа появятся три таких участка - зоны отдыха с озеленением и рыбной ловлей", - подчеркнул Килин.

В тот же день в столице Хакасии городе Абакан состоялся круглый стол "Экология производства и "зеленое" градостроительство как факторы устойчивого развития". В Республиканском музейно-культурном центре собрались представители компании СУЭК, ученые, экологи и журналисты.

С докладом на мероприятии выступила главный эколог СУЭК-Хакасия Екатерина Маркова. Она подробно рассказала о мероприятиях Сибирской угольной энергетической компании в области экологии, а также о технологиях, которые использует СУЭК при рекультивации земель.

В числе спикеров были также глава Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России Сергей Коротков и заместитель председателя Совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию Москвы Марк Гурари. Кроме того, на круглом столе выступил заведующий лабораторией рекультивации земель Научно-исследовательского института аграрных проблем Хакасии Российской академии сельскохозяйственных наук Алексей Лавриненко. Он отметил высокую эффективность сотрудничества СУЭК и научного сообщества, а также поблагодарил компанию за ответственный подход к сохранению и развитию экологии региона.

По итогам круглого стола прошло награждение дипломами программы "ЭКО Проекты России". В числе лауреатов директор разреза Черногорский СУЭК-Хакасия Геннадий Шаповаленко, главный маркшейдер компании Дмитрий Шадрин, а также главный эколог СУЭК-Хакасия Екатерина Маркова.

Справка

АО "СУЭК" - одна из ведущих угледобывающих компаний мира и крупнейший производитель угля в России, является одним из передовых благотворителей и социальных инвесторов в стране: социальными программами и проектами охвачено 48 городов и поселков России. Социальная политика в регионах присутствия реализуется через некоммерческую организацию "Фонд социально-экономической поддержки регионов "СУЭК - РЕГИОНАМ", с помощью которого реализуются программы, направленные на сферу здравоохранения, образования, развитие социальной инфраструктуры, экологической культуры и охраны окружающей среды.

Программа "ЭкоПроекты России" разработана экспертами общественного движения "ЭРАЭКО" и служит для ознакомления широкой общественности с международными и российскими проектами, проблемами и решениями в области экологии и охраны окружающей среды. Программа содержит ряд проектов направленных на природообустройство и охрану окружающей среды, экологическое просвещение и образование. "Эко Проекты России" поддерживают: Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Министерство экологии и природопользования Московской области. Акции программы внесены в реестр мероприятий Года экологии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).