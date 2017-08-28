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Культурологический проект для школьников запустят в Тюменской области с начала 2018 года

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28 августа, 13:11 UTC+3

В проект войдут пять абонементных программ

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба губернатора Тюменской области

Культурологический проект для школьников запустят в Тюменской области с начала 2018 года. Он включает в себя пять абонементных программ, среди которых занятия в исторических клубах, сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на ежегодном образовательном форуме в Тюмени.

"Городская и сельская инфраструктуры, доступность информации и связи, транспортная мобильность, культурное пространство и здоровый образ жизни - сегодня это тоже элементы образовательной среды. Все они должны развиваться синхронно. Думаю, что мы созрели для серьезного масштабного культурологического проекта", - сказал Владимир Якушев.

По его словам, в проект войдут пять абонементных программ, среди которых проведение занятий в исторических клубах и кружках в строящемся в рамках федерального проекта парке "Россия - моя история", уроков по здоровьесбережению, концертов симфонического оркестра, а также посещение музеев и библиотек.

"Все обозначенные мною проекты межведомственные. Они потребуют серьезной проработки и по содержанию, и по организации их воплощения в жизнь. Для этого нам необходима перестройка расписания и учебных планов, работа в сотрудничестве организаторов образования, культуры, здравоохранения, спорта. Такой масштабный проект, на мой взгляд, мог бы стартовать с января следующего года", - отметил губернатор.

Сейчас в регионе реализуются образовательные проекты "Эффективная школа - успешный регион", "Кадры под ключ" и "Тюменская инициатива для университетов". Участники форума также предложили главе области разработать программы по вовлечению родителей в учебный процесс, дающие возможность побыть им в роли учеников. 

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