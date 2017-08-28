Маткапитал в Омской области можно будет использовать на газификацию домов

С января 2018 года на 20% будет увеличена сумма ежемесячной выплаты многодетным семьям в Омской области. Сотрудники регионального министерства труда и социального развития совместно с общественными организациями провели опрос многодетных семей в областном центре и муниципальных районах, как им удобнее получать выплаты.

"Тенденция, которая сегодня выбрана правительством Омской области - общение с людьми, получающими ту или иную услугу, реализуется в нашем министерстве. Мы в начале августа собрались с руководителями общественных организаций, общающимися с многодетными семьями, чтобы определить, в какой форме им удобнее предоставлять выплаты. Более 67% опрошенных высказались за единовременную денежную выплату и за то, чтобы перечислять многодетным семьям в год 4500 рублей", - отметил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Впрочем, и те, кто готов получать ежемесячно по 375 рублей, по его мнению, могут рассчитывать на сохранение данного варианта выплат. Как подчеркнул Владимир Куприянов, для специалистов минтруда важна обратная связь с населением, важно знать мнение получателей услуг, дать людям возможность выбора.

"Безусловно, это будет дополнительная нагрузка на наши учреждения, но мы справимся", - сказал министр.

Он добавил, что сегодня направлен на согласование проект изменений в Кодекс Омской области о социальной поддержке. Это касается использования регионального материнского капитала. В прошлом году была расширена возможность его использования - средства можно направлять на газификацию частных домовладений. Получено ряд обращений от многодетных семей, которые проживают в многоквартирных домах и которые также бы хотели использовать средства материнского капитала на газификацию.

"С 1 января 2018 года средства материнского капитала можно будет использовать на газификацию в многоквартирных домах. Кроме того, планируем снять ограничения для газификации по получению материнского капитала. Сегодня средства нельзя использовать до достижения ребенком трех лет. Хотим эту норму отменить, потому что когда происходит газификация того или иного поселения, то деньги требуются сегодня. Думаю, нас депутаты поддержат и эту норму мы введем", - сказал Владимир Куприянов.

Руководитель областного ведомства проинформировал, что в адрес Министерства труда и социальной защиты РФ направлены предложения по возврату ежемесячной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей. Как известно, в конце 2013 года, в связи с тем что демографическая ситуация в Омской области улучшилась, софинансирование из федерального бюджета было прекращено. Последние средства область получила в 2016 году. "Было софинансирование из федерального и областного бюджета. Сейчас, я думаю, федеральные министерства труда и финансов согласуют нам эту норму, чтобы в дальнейшем поддержать многодетные семьи в этой мере соцподдержки", - пояснил Куприянов.

Министр труда и социального развития региона также сообщил, что сейчас ведется работа по увеличению прожиточного минимума пенсионеров. В ноябре решение должно принять Законодательное собрание Омской области. Сегодня эта норма составляет 8 217 рублей. На следующий год планируется ее повысить до 8 380 рублей. "Думаю, что наши депутаты поддержат нас в этом направлении. Тем пенсионерам, пенсия которых ниже данного уровня, будет производиться доплата из средств Пенсионного фонда РФ", - прокомментировал министр.

Владимир Куприянов заявил, что по поручению губернатора на следующий год бюджет Омской области сохранит социальную направленность, и ни одна мера социальной поддержки не будет исключена.

"Губернатор заявил, что бюджет следующего года, как и нынешний, будет социально направленным. Виктор Назаров дал поручение - совместно с минфином сохранить действующий перечень мер социальной поддержки, а он очень значителен. Только на этот год более 7 млрд рублей на эти цели будет направлено. Хочу заверить, что на следующий год ни одна мера соцподдержки не будет исключена", - подчеркнул министр.

