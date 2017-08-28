Китайские промышленники знакомятся с возможностями предприятий Омской области

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В Омскую область прибыла делегация китайских производственников, возглавляемая председателем правления компании "LuhuaGroupCo., Ltd" Сунь Дунвэем. В программе визита 27-28 августа - посещение перерабатывающих и промышленных предприятий.
В первый день гости посетили предприятие переработки сельхозпродукции "Продэкс-Омск" в Таврическом районе. 28 августа китайские партнеры планируют знакомство с возможностями фирмы "Мир стекла" в Омске.
По итогам 2016 года КНР вошла в число наиболее активных внешнеторговых партнеров Омской области (третье место среди 89 стран).
Основной объем экспорта Омской области в КНР в 2016 году составили: каучук, резина и изделия из них (46,8% от всего экспорта Омской области в КНР в 2016 году), масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж (15,4%), жиры и масла животного или растительного происхождения (14,2%).
Основной объем импорта в Омскую область из КНР в 2016 году составили: котлы, оборудование и механические устройства, их части (46,9% от всего импорта Омской области из КНР в 2016 году), электрические машины и оборудование, их части (8,1%), изделия из черных металлов (7,1%).