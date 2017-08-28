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"Швабе" выступил спонсором "Президентской ОлимпиаДЫ! 3.0"

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28 августа, 15:54 UTC+3

Мероприятие проходило на площадке спортивно-оздоровительного комплекса "Луч" УОМЗ и собрало более 200 участников

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© Пресс-служба холдинга "Швабе"

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех принял участие в организации социально значимого проекта Бизнес-школы УрФУ "Президентская ОлимпиаДА! 3.0". Вклад в реализацию мероприятия отмечен вузом, а также Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Спонсором и одним из организаторов проекта выступило предприятие холдинга "Швабе" - Уральский оптико-механический завод (УОМЗ). Мероприятие проходило на площадке спортивно-оздоровительного комплекса "Луч" УОМЗ и собрало более 200 участников. Открыл олимпиаду заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Яков Петров.

"Взаимодействие УОМЗ и Бизнес-школы УрФУ существует уже много лет. Специалисты предприятия ежегодно проходят обучение в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Вместе с тем, у "Швабе" и УрФУ есть совместный проект - базовая кафедра "Технология стекла", и в числе нашего трудового коллектива немало успешных выпускников вуза. Мы рады поддержать проект, нацеленный на популяризацию здорового образа жизни, спорта и семейных ценностей, в разработке которого также приняли участие наши специалисты", - отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Проект "Президентская ОлимпиаДА! 3.0" - это практическая часть обучения в рамках президентской программы, которая имеет два этапа: спортивный и интеллектуальный. В частности, команды соревновались в таких дисциплинах, как многоборье, настольный теннис, легкая атлетика, командные старты и другие. По результатам всех состязаний победу одержала команда "Друзья" - это руководители региональных предприятий, ранее прошедшие обучение по президентской программе.

За активное участие в организации мероприятия УОМЗ отмечен благодарственными письмами Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, а также MBA-центра Бизнес-школы УрФУ.

Известно, что в настоящее время рассматривается возможность организации подобных спортивных мероприятий на площадке СК "Луч" с участием представителей министерств Свердловской области и бизнес-сообщества.

Напомним, в 2017 году в Екатеринбурге олимпиада проводилась в третий раз. Участие в мероприятии приняли слушатели и выпускники Бизнес-школы УрФУ, представители исполнительной власти и бизнес-сообщества города.

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