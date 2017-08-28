В СНТ Ульяновска провели электричество

Власти Ульяновска каждый год выделяют средства на поддержку садовых обществ.

В основном деньги идут на подключение к сетям электро и водоснабжения. Также администрация Ульяновска регулярно направляет технику для грейдирования подъездных путей к садовым товариществам.

В этом сезоне на территорию ДНТ "Весна" протянули 1,5 км электросетей, смонтировали подстанцию. Также электричество появилось в СНТ "Залив".

Несмотря на то, что садовые общества находятся в черте города, счета за электроэнергию дачникам выставляют по так называемому сельскому тарифу.