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В СНТ Ульяновска провели электричество

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28 августа, 16:07 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Власти Ульяновска каждый год выделяют средства на поддержку садовых обществ.

В основном деньги идут на подключение к сетям электро и водоснабжения. Также администрация Ульяновска регулярно направляет технику для грейдирования подъездных путей к садовым товариществам.

В этом сезоне на территорию ДНТ "Весна" протянули 1,5 км электросетей, смонтировали подстанцию. Также электричество появилось в СНТ "Залив".

Несмотря на то, что садовые общества находятся в черте города, счета за электроэнергию дачникам выставляют по так называемому сельскому тарифу. 

 

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