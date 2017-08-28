В СНТ Ульяновска провели электричество

Нерадужные перспективы: почему Трамп запретил трансгендерам служить в армииМеждународная панорама 28 августа, 16:50
Наблюдательный совет РУСАДА определился с кандидатурой генерального директора организацииСпорт 28 августа, 16:40
Антирекорд Макрона: рейтинг президента за три месяца упал на 24 процентных пунктаМеждународная панорама 28 августа, 16:34
Переход на электромобили не гарантирует чистоты воздухаСоциальная ответственность 28 августа, 16:25
Аль Бано исполнил гимн Международной федерации дзюдо на церемонии открытия ЧМ в БудапештеСпорт 28 августа, 16:24
Индекс SCFI на ключевых направлениях перевозок снизилсяТранспорт 28 августа, 16:23
Тарасова: фигуристка Липницкая была звездой, а звездам свойственно быстро гаснутьСпорт 28 августа, 16:17
Электростимуляция мозга может помочь в лечении нарушений памятиСоциальная ответственность 28 августа, 16:16
Авербух: последние результаты повлияли на решение фигуристки Липницкой завершить карьеруСпорт 28 августа, 16:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Власти Ульяновска каждый год выделяют средства на поддержку садовых обществ.
В основном деньги идут на подключение к сетям электро и водоснабжения. Также администрация Ульяновска регулярно направляет технику для грейдирования подъездных путей к садовым товариществам.
В этом сезоне на территорию ДНТ "Весна" протянули 1,5 км электросетей, смонтировали подстанцию. Также электричество появилось в СНТ "Залив".
Несмотря на то, что садовые общества находятся в черте города, счета за электроэнергию дачникам выставляют по так называемому сельскому тарифу.