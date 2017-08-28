Ульяновцы смогут записать ребенка в школу через интернет

С февраля 2018 года родителям Ульяновской области будет доступна услуга электронной записи ребенка в первый класс. Подать заявление можно будет с любого устройства, имеющего доступ в интернет.

В рамках реализации проекта "Умный регион" Ульяновская область ведет работу по созданию электронной образовательной среды. В этом году в тестовом режиме с помощью информационной системы "Е-услуги. Образование" был запущен модуль по записи в первый класс. По информации регионального Министерства образования и науки, в эксперименте участвуют школы Базарносызганского, Николаевского, Ульяновского, Чердаклинского, Майнского, Мелекесского районов и Новоульяновска.

Стоит напомнить, что в Ульяновской области действуют порядка 180 центров обслуживания пользователей портала госуслуг. Здесь специалисты помогут гражданам зарегистрироваться на www.gosuslugi.ru и подтвердят учетную запись при наличии паспорта. Жители областного центра могут обращаться в офисы "Мои документы" по адресам: ул. Л.Толстого, 36/9; пр-т Созидателей, 116; ул. Промышленная, 54г; ул. Локомотивная, д. 85.

Дополнительную информацию о ближайших центрах обслуживания и их режимах работы можно найти, пройдя по ссылке: esia.gosuslugi.ru/public/ra/.