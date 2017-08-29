Крупнейший музыкальный опен-эйр завершил лето под парусами в Тверской области

МОСКВА, 29 августа 2017 г. /АртМания/. В минувшие выходные фестиваль Усадьба Jazz прошел на территории живописного event-отеля Конаково Ривер клаб на берегу Волги.

"Чудесная погода, потрясающий вид на великую русскую Волгу, публика готовая внимательно слушать, бесшабашно плясать и выходить под парусами на "простор речной волны"- это великолепное, по европейски стильное, завершение лета на территории event-отеля Ривер Клаб" - отметила президент фестиваля Мария Семушкина, а ее друзья-музыканты: Кирилл Батишта, гитаристы Joander Santos и Макс Дорбеко, перкуссионист Артур Газаров, певицы Марина Макарова, Дарья Щор, Карина ла Дульче и Наринэ Мадунц устроили ночной jam session для широкой публики. Так, впервые, "Квартирник у Семушкиной" прошел в открытом формате.

Участниками фестиваля стали безусловный мастер блюза, гитарист и певец Евгений Маргулис, певица Светлана Жаворонкова - победитель конкурса Усадьба Jazz в Сочи, культовая группа Red Elvises, Даниил Никитин и "21 PM", танцевальный проект "Матрешки in Jazz" от платформы "JazzBetween"

Усадьба Jazz Kids - детский проект взрослого фестиваля - показал самую любимую программу "Африканская Сказка" от победителей конкурса молодых исполнителей Усадьба Jazz 2016 группы Sofoli. Музыкантам с легкостью удалось удержать внимание современных детей от начала и до конца истории.

Динамично развивающиеся события сказки, танцы, яркие костюмы персонажей, удивительные встречи и испытания не оставили равнодушными никого из зрителей. И, конечно, главным действующим лицом стала волшебная музыка - универсальный ключ открывающий взрослые и детские сердца.

Воскресным утром Bubamara Brass Band разудалой сербской музыкой провожал участников парусной регаты в плаванье. Команды гостей, музыкантов и организаторов фестиваля испытали себя в роли яхтсменов, наградой победителям стали подарки партнеров и незабываемые ощущения для новичков. К слову, девичья команда фестиваля заняла почетное второе место.

Усадьба Jazz - это фестиваль счастливой жизни. Неповторимая атмосфера складывается из множества разных элементов: музыки, природы, яркой и жизнелюбивой публики. Все время существования фестиваль стремился быть пространством творчества, позитивных эмоций, органичных человеческих взаимоотношений и бережного отношения к окружающему миру. Пространством, где можно отдохнуть от информационного шума, избавиться от стресса и зарядиться хорошим настроением всей семьей.

Усадьба Jazz завершит фестивальный тур 12-16 сентября на горном курорте Горки Город в Сочи. В рамках фестиваля пройдут также ежегодный музыкальный конкурс и форум профессионалов.

Официальный сайт usadba-jazz.ru

Официальный сайт конкурса: usadba-jazz.online.ru

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