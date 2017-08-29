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Легкая промышленность Орловской области за полгода произвела товаров на 511 млн руб.

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29 августа, 11:27 UTC+3

В отрасли занят каждый десятый работник сферы промышленного производства

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ТАСС, 28 августа. Легкая промышленность Орловской области в первом полугодии 2017 года произвела товаров на 511 млн рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"В первом полугодии 2017 года объем отгруженных товаров в отрасли легкой промышленности Орловской области превысил 511 млн рублей. Из данной суммы на производство текстильных изделий приходится 84,1 млн рублей (темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 142,6%), на производство одежды - 400,5 млн рублей (темп роста 101,2%), на производство кожи и изделий из нее - 26,5 млн рублей (+ 115%)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время в текстильной и легкой промышленности Орловской области занято около 4 тыс. человек, что составляет около 10% от общей численности работников в промышленном производстве. "В 2016 году в отрасль текстильной и легкой промышленности Орловской области было проинвестировано 24,2 млн рублей. В 2017 года больше всего средств в развитие собственных мощностей вложило ОАО "Гамма" - 4,5 млн рублей, а также "РИНТЕК" при создании нового производства - 38 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

По словам губернатора региона Вадима Потомского, обувная фабрика полного цикла компании "Ринтек" - это инновационное и уникальное в технологическом плане предприятие. "Но, самое главное, что оно выполняет большую социальную нагрузку. Продукция компании предназначена для людей, которые остро нуждаются в ней - это ортопедическая обувь для взрослых и детей. И, что особо важно - сложная ортопедическая обувь для инвалидов. Нужно отметить, что на предприятии работают люди с ограниченными возможностями здоровья", - сказал он в беседе с корр. ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, одна треть продукции сферы легкой промышленности произведена или ввезена в Россию незаконно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по развитию легкой промышленности в РФ, назвав контрафакт одной из системных и хронических проблем отрасли. Глава государства предложил обсудить какие защитные меры нужно дополнительно принять, чтобы блокировать поток этой незаконной продукции.

Он добавил, что контрафактные и контрабандные товары "фактически девальвируют, обесценивают меры господдержки тех, кто работает в правовом поле". Путин также предложил обсудить проблему поставок сырья на отечественный рынок. По его словам, необходимо принять гибкие решения, которые "будут стимулировать собственное производств сырья, также позволит закрыть текущие потребности переработчиков".

О производстве в Орловской области

"РИНТЕК" успешно производит дополнительно изготавливает индивидуальные модели обуви для людей с различными заболеваниями. На предприятии организованы рабочие места для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Фабрика "Гамма" занимается производством чулочно-носочной продукции. В ассортименте фабрики представлены более 300 артикулов. Продукция предприятия представлена более чем в 70-ти регионах России и ближнего зарубежья. 

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