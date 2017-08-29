На экспертной сессии Координационного клуба ВЭО обсудили задачи цифровизации страны

МОСКВА, 29 августа 2017 г. /ВЭО России/. 28 августа 2017 года в "Российской газете" Вольное экономическое общество России провело восьмую экспертную сессию Координационного клуба ВЭО России на тему: "Модель развития экономики: технологическая компонента".

Ведущие ученые, экономисты, представители органов государственной власти и бизнес-сообщества во главе с президентом ВЭО России, директором Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте профессором Сергеем Бодруновым, обсудили решение задачи цифровизации страны.

Предложенный тезис "Технологические вызовы представляют гораздо большую угрозу, чем военные и геополитические, отставание в технологиях ведет к сжатию экономического потенциала, снижению уровня жизни и оборонного потенциала, создает прямую угрозу суверенитету страны и означает полную утрату исторической перспективы вернуться в число мировых лидеров" вызвал поддержку экспертов.

"В силу того, что индустриальный комплекс - это основа экономики, полагаю, что главная беда - это наша деиндустриализация, затрагивающая все базовые компоненты - производство материалов, из чего делается продукт, оборудование и те технологии, которые создают продукт, организация производства, во многих случаях архаичного, не учитывающая новые реалии, и, наконец, это труд, который не квалифицирован в достаточной мере, чтобы отвечать сегодняшнему состоянию", - констатировал Сергей Бодрунов.

А мир в это время двигался вперед, причем движение это происходило в первую очередь в технологической сфере, полагает профессор. "То состояние, в котором сегодня пребывает мировая экономика, специалисты-экономисты оценили, как новую технологическую индустриальную революцию. Об этом было сказано в Давосе, в феврале 2016 года. Мы сегодня наблюдаем малоуправляемую традиционными инструментами экономическую ситуацию. Но полагаем, что это все предвестник перехода к новому состоянию общества, как результату произошедшей революции. В нашем институте мы даже называем его "новым индустриальным обществом нового поколения" и утверждаем, чтобы не отставать, необходима реиндустриализация на новой качественной технологической основе", - заключил Сергей Дмитриевич.

Сергей Калашников, член президиума ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, председатель временной комиссии СФ по мониторингу экономического развития полагает, что вся система власти на сегодняшний день обеспечить стратегию социально-экономического развития хотя бы на ближайшее десятилетие не способна. "К декабрю 2017 года должна родиться стратегия социально-экономического развития. Нынешний аппарат не может ее в принципе подготовить по одной простой причине, нет даже понимания в терминологии, - говорит Сергей Калашников. - Цифровизация - это уже оформление того что есть. А если его нет, что оформлять? Ведь цифровое оформление и обеспечение обмена информацией на базе цифровых платформ предполагает и новое построение взаимодействия. Если предлагается просто оцифровать те достаточно кондовые бумажные процессы, которые сейчас идут, мягко говоря, это как перейти от арифмометра к счетной машинке. Не более".

Высокие технологии определяют будущее в конкурентной борьбе стран, которая не заканчивается, а наоборот, обостряется еще в связи с тем, что вернулась геополитика в своем самом отвратительном виде, со взаимными угрозами и подозрениями, полагает Руслан Гринберг, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН. "Экономика страны вступила в стагнацию, из которой неизвестно как она будет выходить. Нет спроса на технологии, нет спроса даже на товары. Мой анализ малого и среднего бизнеса, их потребностей говорит о том, что самая главная проблема в том, что неизвестно, что производить. Вся эта мантра насчет импортозамещения что-то дала, конечно, в том же сельском хозяйстве. Но вообще-то говоря, ничего особенного не произошло", - уточнил эксперт.

Михаил Ершов, член правления ВЭО России, главный директор по финансовым исследованиям, руководитель Департамента финансового анализа "Института энергетики и финансов" заявил о необходимости создания равных условий для компаний для развития конкуренции.

"Развитые страны сейчас находятся в пятом технологическом укладе с элементами шестого, а Россия - в четвертом с элементами пятого, - считает Дмитрий Сорокин, профессор, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при правительстве РФ. - Поэтому для начала мы должны решить вопрос, а нужно ли "оцифровывать" такую экономику или для начала следует пройти путь к новому технологическому укладу? Потому что "обогнать не догнав", к сожалению, не получится. А для этого необходимо начать с внедрения инноваций, модернизации производства, и, конечно же, подумать о кадрах, которые и будут воплощать все это в жизнь".

Участники сессии отметили необходимость создания новых конкуретноспособных технологий, однако выделили ряд проблем, сравнимый с аналогичными в 20-х годах прошлого столетия. Для успешной ре-индустриализации, по мнению участников, необходимы не только хорошо подготовленные кадры, но грамотный управленческий потенциал. Только в этом случае можно говорить о переходе на так называемый пятый экономический уклад, что даст возможность достичь целей, заявленных в программе Правительства "Цифровая экономика Российской Федерацией". В противном случае над Россией нависает серьезная угроза по причине серьезного технологического, и как следствие экономического отставания, в то время как территория, богатая сырьевыми ресурсами, является привлекательной для геополитических противников. В рамках заседания также прозвучал термин экспротозамещение" или "экспортоориентированное импортозамещение", являющейся по своей сути ключевым принципом, должным лечь в основу приоритетов Правительства.

В ходе дискуссии на сессии выступили:

Калашников Сергей Вячеславович - член президиума ВЭО России, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, председатель временной комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по мониторингу экономического развития, д.э.н., профессор;

Гринберг Руслан Семенович - вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН;

Ершов Михаил Владимирович - член правления ВЭО России, главный директор по финансовым исследованиям "Института энергетики и финансов", д.э.н., профессор;

Валентей Сергей Дмитриевич - научный руководитель РЭУ имени Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор;

Сорокин Дмитрий Евгеньевич - вице-президент ВЭО России, научный руководитель ФГОБУ ВО "Финансовый университет при правительстве РФ", член-корреспондент РАН;

Голов Роман Сергеевич - член президиума ВЭО России, директор Института менеджмента, экономики и социальных технологий Национального исследовательского университета "МАИ", главный редактор журнала "Экономика и управление в машиностроении", д.э.н., профессор;

Цаголов Георгий Николаевич - действительный член сената ВЭО России, профессор Международного университета в Москве, член Союза писателей России, академик РАЕН, академик Международной академии менеджмента и Европейской академии безопасности и конфликтологии, д.э.н.;

Якутин Юрий Васильевич - вице-президент ВЭО России, председатель совета директоров, научный руководитель ЗАО "Издательский дом "Экономическая газета", президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор;

Николаев Игорь Алексеевич - директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики, д.э.н.;

Дунаев Николай Ильгизарович - руководитель Комитета по промышленности, член президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ";

Силин Яков Петрович - ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), д.э.н., профессор;

Дзарасов Руслан Солтанович - член правления ВЭО России, заведующий кафедрой политической экономии РЭУ имени Г.В. Плеханова, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, д.э.н.

По итогам заседания будет подготовлено соответствующее экспертное заключение.

Координационный клуб Вольного экономического общества России является добровольным объединением экспертов ВЭО России, созданным для обсуждения актуальных вопросов и задач российской экономики, разработки соответствующих предложений и экспертных заключений в целях содействия решению приоритетных задач национальной повестки.